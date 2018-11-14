面對學生睡眠不足 丁守中：檢討台灣填鴨式教育

丁守中說，自己的小孩也同樣面臨一樣問題，指出美國高中生下午3點就下課，還有時間參加社團，認為應該要檢討台灣填鴨式教育。（記者鍾泓良攝）

2018-11-14 21:11

〔記者鍾泓良／台北報導〕國教行動聯盟今晚於集思台大會議中心舉辦「台北市長候選人教育政見座談會」，邀請台北市長柯文哲、國民黨台北市長候選人丁守中及民進黨台北市長候選人姚文智出席。有高中學生向丁守中反映，現在學生上課時間就超過8小時，再加上補習班及作業時間，超過70%的高中生睡眠時間不到7小時。丁說，自己的小孩也同樣面臨一樣問題，指出美國高中生下午3點就下課，還有時間參加社團，認為應該要檢討台灣填鴨式教育。

柯文哲約晚間6時到場，丁守中則是晚間8時抵達，2人一前一後到場，彼此「王不見王」，姚文智則未出席座談會，僅提供書面資料。

丁守中認為，若如果當選，應該要請專家學者一起訂定出國際共同規範的課綱，加強本國語言與文化、外語，不搞得累死學生，卻沒有讓學生有更大的國際競爭力。

而現場也有人提出對於性平教育的想法。丁守中重申，性平教育應該是教導學生對於自己及他人的性別都不要有歧視心態，但很多家長反映，現在的教材已經變成了同性戀推廣教育，因此他主張「適齡適教」，不適合太早教育學生關於自慰等性知識；他也承諾，未來若他擔任市長，將會在學校的性別平等委員會中增加家長會代表，不能讓性平教育走偏。

另外，丁守中面對課綱議題，他說自己其實較傾向過去「一綱一本」，但許多家長都有不同的聲音，因此未來若上任將會在「一綱一本」及「多元教育」中取的平衡，應該把該學的學一學，少一點意識形態，多一點跟國際接軌、加強外語等。