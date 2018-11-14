連兩天陪蘇貞昌掃街 賴清德：對新北市民有信心

行政院長賴清德連續多日陪同新北市長候選人蘇貞昌車隊掃街。（記者陳心瑜攝）

2018-11-14 20:47

〔記者陳心瑜／新北報導〕選戰倒數，行政院長賴清德連續多日陪同新北市長候選人蘇貞昌車隊掃街，今天晚上7時許至綠營鐵票區三重掃街拜票，賴揆表示，對新北市民有信心、對蘇貞昌也有信心，表示兩個候選人誰好誰壞，差距很明顯，批「競爭對手」（侯友宜）大群館講不清楚、新莊土地購置案也說不明白，反反覆覆、充滿許多謊言，「利益糾葛不言可喻」，有違首長應該有的基本原則。

賴清德說，新北是人口最多、重要性最大，兩個候選人的好、壞，差距明顯，強調蘇貞昌能夠帶領新北市往前邁進，也能夠跟中央合作，共同迎接台商回國，是能共同拚經濟的候選人。

賴清德話鋒一轉，表示「競爭對手」大群館、新莊土地購置案說不明白，反反覆覆，充滿許多謊言，「利益糾葛不言可喻」，有違首長應該有的基本原則。

賴清德說，因此明天將連續第三晚至新北掃街，懇請故鄉父老鄉親、新北市市民全力支持。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚上在賴清德陪同下，在綠營鐵票區三重進行車隊掃街，市議員候選人邱婷蔚、李余典、李坤城、李倩萍、陳啟能和林永鴻以及區督導立委高志鵬陪同，不少支持者守候路邊熱情迎接車隊。

蘇貞昌則表示，感謝賴揆下班之後，沒有休息直奔新北市站台，感動且感謝新北市子弟賴院長對新北感情之深，自己一定更努力。