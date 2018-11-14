花媽力挺！懇請鄉親支持鄭朝方一起改變新竹

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（左）今晚由「花媽」陳菊（右）和立法院總召柯建銘等陪同，在竹北市車隊掃街，懇請鄉親一起支持鄭朝方改變新竹縣。（記者廖雪茹攝）

2018-11-14 20:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今晚7點，由「花媽」總統府秘書長陳菊、立法院總召柯建銘等陪同，在竹北市車隊掃街拜票；陳菊特別肯定鄭朝方用關懷家鄉的心，提出政見贏得鄉親的認同，懇請大家支持一起改變新竹，讓下一代擁有更美好的未來。

鄭朝方陣營車隊一路從縣府廣場前出發，沿縣政九路到文化局前，許多支持者聞訊，趕來見鄭朝方、陳菊一面，並爭相與鄭朝方拍照及簽名，讓鄭感動得不斷握手致意。

陳菊致詞時表示，新竹縣是一個人文豐富的地方，新竹市長林智堅用不到4年的時間，把新竹市治理得很好，贏得大家稱讚；對新竹縣，民進黨推出年輕、專業、優秀的鄭朝方，希望未來大新竹共同生活圈，可以一起努力。

陳菊表示，鄭朝方是民進黨用心栽培的新世代，文青鄭朝方擁有法律專業，原本用自己的方式關心台灣、關心新竹，但蔡英文總統認為新竹需要大大的改變，鼓勵朝方站出來，和所有新竹鄉親一起改變新竹，讓下一代有更美好的未來。歷經一步一腳印，朝方用政見來贏得大家的認同，所以她今天特別和柯建銘一起來新竹為他加油打氣。

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