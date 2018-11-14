批侯友宜隱瞞買地 蘇貞昌：牟利在先、不坦白在後

民進黨新北市長候選人蘇貞昌。（記者陳心瑜攝）

2018-11-14 20:23

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜妻子任美鈴持有的新莊復興段254號、253號土地，遭立委段宜康質疑養地、炒地皮，今天又傳出監察院官員質疑，254地號的建物以括號註明「未登記建物｣，說持有人未登記，導致沒有所有權狀，因此「可能是違建」。對此，民進黨新北市長候選人蘇貞昌說，侯友宜於副市長任內購買新莊的土地，不但不親自解釋，一在閃避，甚至還跑到自己購買的土地旁邊提都更政見，他批評侯友宜，不應該牟利在先、不坦白在後。

蘇貞昌今天晚上在行政院長賴清德陪同下，在綠營鐵票區三重車隊掃街，市議員候選人邱婷蔚、李余典、李坤城、李倩萍、陳啟能、林永鴻以及區督導立委高志鵬陪同，不少支持者守候路邊，熱情迎接車隊。

蘇貞昌於車隊出發前受訪說，侯友宜擔任副市長期間，還在新莊買土地，之後不但沒有親自面對外界質疑，甚至還跑到自己新莊的土地旁邊發表都市更新政見（指侯拍攝的都更三箭政見影片）。

蘇貞昌說，侯友宜在自家土地旁提都更政見時，大家還不知道有這塊地，侯也從不講；他更批評，侯友宜從文化大學宿舍大群館開始，就讓人家覺得怎麼這麼有錢？這麼不老實？甚至利用稅法保障弱勢的條款，讓自己收到更多的暴利。

蘇貞昌說，至於後來爆出的新莊復興段土地，侯友宜甚至讓這塊地跟都更政見連在一起，對於這些事情「隱瞞在先、不面對在後」，是對選民的不坦白，更讓新北市民擔心，如果真的把新北市這麼龐大的利益交給這樣的首長，不知道還會發生什麼事。

蘇貞昌更說，連台北市長柯文哲都酸新北的前副市長（許志堅）被抓去關，這種事情讓新北市民臉上無光，而侯友宜既然要選，就應該被檢驗、對選民坦白，不應該牟利在先，不坦白在後，經不起檢驗的人，選民不會放心把選票交給他。