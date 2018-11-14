領公投票會被罰很大？ 竹縣選委會：假訊息！

2018-11-14 19:57

［記者黃美珠／竹縣報導］隨著選舉投開票日接近，新竹縣內的老人家之間卻流傳著「領公投票會被罰錢罰很大」的假訊息！新竹縣選委會今天除了發布5合1大選「5不4要」的投票注意事項，也再強調：要不要公投票、怎麼領公投票都是個人權益，絕對沒有說領了公投票會被罰錢罰很大的事情。

不過新竹縣選委會倒是提醒鄉親，手機已經好像是現代人的另1件「外衣」，無時無刻機不離身，但這在選舉投票時是禁止的。特別是剛滿18歲要參與公投的年輕學子更要特別當心，不要因為隨時打卡、自拍成習慣，帶著手機參加公投、想要拍下這「歷史性的一刻」，這個才是會被罰的。

新竹縣這次大選，全縣55萬6307人口，縣長選舉的選舉人數是42萬7781人。縣議員全部有42萬7051人有投票權；至於年滿18歲以上可以公投的則有44萬5180人。

縣選委會表示，選舉的「5不」就是：不可帶手機及攝影器材進入投票所、不可撕毀或攜出選票或公投票、不可用私章或指印圈選選票、不可將異物投入票匭、不可將選票及公投票圈選內容出示他人。

「4要」則是：要帶身分證、印章及投票通知單，要用投票所提供的圈選工具。18歲以上國民要記得當天參加公投、20歲以上的人要記得參加公投及5合1選舉。

縣選委會再次強調，新竹縣地方公職人員選舉共有5張選票，公投則是10案10張。因此，選民最多可以領取15張選票，但到底要領幾張票？完全由個人決定。

要特別注意的是，依法選民只能進入投票所1次，進去後如果表達不願領全部的選票，經選務人員註記，離開後就不能再回來要求補領、補投。

至於這次公投案總共有10案，編號卻是從第7案開始一直到第16案，有些鄉親不明白而詢問「前面6案在哪裡？」

新竹縣選委會表示，公投案件的編碼是從「盤古開天」、台灣有公投以後就一直依序編碼下去。上次第6案「返回聯合國」發生在2008年，所以這次從第7案開始編排。各案主文如下：

（1）第7案：你是否同意以「平均每年至少降低1%」之方式逐年降低火力發電廠發電量？

（2）第8案：您是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」之能源政策？

（3）第9案：你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？

（4）第10案：你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？

（5）第11案：你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？

（6）第12案：你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？

（7）第13案：你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？

（8）第14案：您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？

（9）第15案：您是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？

（10）第16案：您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」之條文？

新竹縣選委會提醒鄉親，24日投票日當天，不能有任何競選或助選活動，用line或臉書拉票也是禁止的，否則可能被罰新台幣50萬到500萬元不等。

在投票所四周30公尺「內」，政黨及包含「候選人在內」的任何人都不得從事選舉競、助選活動以及公投宣傳，但在投票所四周30公尺「外」，除「候選人以外」之人得從事公投宣導。