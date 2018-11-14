教育需採「木桶理論」 柯文哲：應關注後段待加強學生

國教行動聯盟14日舉辦台北市長候選人教育政見座談會，台北市長候選人柯文哲出席闡述教育理念及具體做法。（記者劉信德攝）

2018-11-14 20:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕國教行動聯盟等多個家長團體今晚舉辦「台北市長候選人教育政見座談會」，向柯文哲、姚文智、丁守中等人提出10大教育政見，柯文哲到場闡述，雖認為「考試是必要之惡」，但坦言自己的教育理論是「木桶理論」，應關注後段待加強的「C」級學生。

國教行動聯盟等團體認為，教育辦不好，國家不會好，今晚舉辦「台北市長候選人教育政見座談會」，針對教育政見提出10大項，包含國教、技職、幼教、校安、特殊教育等，要目前台北市長候選人等闡述，做為未來投票意向參考。

今晚6點柯文哲到場，闡述過去4年的教育施政，以及未來4年擬定的相關政策方向，他暢談國際補助，認為北市有條件可學新加坡推雙語教育，並已編列16億元推資訊教育，幫助學生擁有「網路人權」等，助弱勢學生翻轉。

但面對幼兒教育，柯文哲說，目前不清楚中央政策，但明白家長抽不到公幼的心情，因此才決定抽到私幼的北市家長可以每學期獲1萬3660元，縮短差距，雖整體幼教政策讓北市府年花640億元，但坦言自己至今仍找不到實際方向，只是未來會朝向40％公幼、30％非營利幼兒園、30％私幼等比例來努力。

柯文哲認為，資本主義社會下，全民仍應有2個基本人權，一個是醫療、一個是教育，也說讀書跟科舉是窮人翻身機會，而在教育理論上強調「短版理論」、木桶理論（意指木桶的盛水量，由最短的木板決定），認為過去太看重前10％的學生，自己上任後，反而去關注後段學生，如在國中教育會考中評量出「待加強」的C級學生，給予更多支持與協助。