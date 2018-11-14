網友推爆！黃安發誓韓選上就剃髮 陳沂諷：剪健保卡吧

陳沂認為，黃安與其直播剪髮，不如剪健保卡。（左圖擷取自陳沂臉書，右圖擷取自黃安微博）

2018-11-14 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃安長期居住中國，昨（13）日在微博表態支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜，還發出「祭品文」，表明若韓當選他就剪掉留了10年的長髮；另一藝人陳沂今（14）日諷刺，「先剪掉他的健保卡會比較快吧」；此番言論讓不少網友笑到飆淚，直呼「相當中肯」。

根據《三立新聞網》報導，藝人陳沂表示，目前長期居住在中國的藝人黃安、劉樂妍均作出挺韓言論，對韓的選情剛好造成反效果，有些原先並不怎麼關注此次大選，甚至不打算前去投票的民眾，現在看到輿論全在罵黃、劉2人，就可能因此動身在11月24日當天將章蓋在2號陳其邁的欄位上。

被網友戲稱是「女版黃安」的劉樂妍13日在臉書上表示，韓國瑜競選唱「梅花」、「夜襲」、「中華民國頌」，「這真的是太有趣了」，看得她熱淚盈眶，直呼台灣人民終於醒過來了。劉樂妍說，「中華民國就是曾經的中國，所以中華民國人就是中國人，梅花，才會越冷越開花。韓國瑜，加油！」。

許多網友看完陳沂分析後，「第一次覺得她說話很中肯」，紛紛留言指出「陳三斤的戰力真的很強大」、「黃安凝聚了台灣人」、「越來越欣賞喜歡三斤了」、「把GG也剪了吧」、「先嘎懶叫啦」、「一個人可以不要臉到這種程度」、「這次三斤很硬」。