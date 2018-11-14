考試是必要之惡？ 柯文哲：告訴下一代 社會競爭躲不掉

2018-11-14 19:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕無黨籍台北市長候選人柯文哲晚間出席由國教行動聯盟舉辦的「台北市長候選人教育政見座談會」。會中被問及教育部長葉俊榮稱「考試是必要之惡」看法時，柯表示，他身為醫生，認為如果沒有抗原刺激，免疫系統是沒有辦法建立的，地球是平的，現在的競爭者不是坐在旁邊的人，而是在巴西、在中國，因此應該要告訴下一代，社會競爭是躲不掉的。

國教行動聯盟在本月初召開記者會，提出教育政見十大問題，要求六都市長候選人回應，並於今晚間舉辦首場台北市長候選人教育政見座談會，除姚文智以書面回覆外，柯文哲、丁守中皆出席。

十大問題包含教育理念、十二年國教、性平教育、技職教育、幼兒教育、特殊教育等各面向，其中也關心狼教等校園安全問題。

柯P：菁英學校不能廢 其他學校社區化

十二年國教行動聯盟理事長王立昇提問，目前在美國、韓國都有特色學校，那有沒有可能在台北也打造特色學校？柯表示，他認為菁英學校不可能廢掉，但其他學校就是社區化，發展各自的特色，不過在音樂、舞蹈、美術和體育等特色比較容易發展，其他就要看校長的創意，大方向是OK的，但還是要給每個學校自己想辦法。

王立昇又問柯，對於教育部長葉俊榮日前稱「考試是必要之惡」看法，柯直言「考試本來就是必要之惡啊」！他說，應要告訴下一代社會競爭是躲不掉的，因為地球是平的，「現在跟你競爭的不是坐在你旁邊的而是在巴西、在中國，世界沒有那麼簡單」。

柯解釋，身為醫生，他認為完全沒有接觸到抗原的免疫系統是有辦法建立的，也就是競爭是躲不掉的，不要幻想沒有競爭，國家沒有競爭要如何在世界生存？但不要太過度的競爭，就跟免疫系統一樣，適當的抗原刺激還是必要的。