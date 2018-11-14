PO文遭丁、姚批操作棄保 陳佩琪嘆：莫名其妙被酸

台北市長柯文哲太太陳佩琪（左二）再度於臉書發文，感嘆「寫臉書不是自己老公有意見，就是被幾個莫名其妙、毫不相干的第三者酸。」。（記者黃建豪攝）

2018-11-14 19:08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲夫人陳佩琪日前於臉書發文說，「沒有人須要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇」，遭解讀為操作台北市長選戰棄保，不僅引來民進黨台北市長候選人姚文智批評柯文哲，國民黨台北市長候選人丁守中也因此稱，「難道蔡英文就是詐騙集團的首腦 」。引發軒然大波後，陳佩琪今晚（14日）再度發文感嘆，「寫臉書不是自己老公有意見，就是被幾個莫名其妙、豪（毫）不相干的第三者酸。」

在台北市長選情倒數衝刺階段，姚文智因選情不被普遍看好，各界醞釀出「棄姚」氛圍。陳佩琪昨天於臉書談論「醫生會從治療失敗的案例中學習成長， 讓自己醫術更加精進，選舉何嘗不是這樣， 對這場艱困的選舉，我們平常心，「心存善念，盡力而為」，跌倒了，爬起來再向前衝，沒有人需要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇。 」被解讀為煽動「棄保」。

陳佩琪今晚發文澄清，事情原委是她在昨天休假與柯文哲去自家附近的東門市場拜票後，回家途中碰到媒體發問，若柯文哲選輸了，有何打算？她當下沒有回答，才在事後思考後，於臉書發文稱「先生過去是重症醫生，不否認有時病人治療結果不盡人意時，心中難免沮喪，但醫生不會因為一個case的失敗，就說自己不當醫生了，從此把醫生執照撕了退出醫界；從政也是一 樣， 這次失敗了，沉澱一下，可以再出發， 於是寫下【沒有人須為一次選舉的失敗而退出政壇】。」

陳佩琪強調，她寫的臉書文章，字字句句都是她自己在鍵盤敲打出來的，是心情的抒發， 沒人指點 ，更沒人授意，臉書內容，就像先生前不久說的：「佩琪想寫什麼，就寫什麼！」

陳佩琪文末也稱，「有時覺得自己真可憐，寫臉書不是自己老公有意見，就是被幾個莫名其妙、豪（毫）不相干的第三者酸，有人甚至罵到某黨的黨主席，唉！我的文字有這麼偉大？有這麼影響深遠？候選人的另一半， 也是獨立個體，是否該尊重我的發言權呢？！ 」