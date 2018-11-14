她痛批為選票靠向柯P的議員候選人 選後必會…

王映心痛批向柯文哲靠攏的候選人。（記者楊心慧翻攝）

2018-11-14 18:46

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員選舉公辦政見發表會士林北投區今天下午2點登場，基進黨台北市議員候選人王映心一上台就痛批靠攏台北市長柯文哲的候選人：「這些候選人為了選票靠向柯文哲，選後一樣可以為利益考量『背離選民』！」

台北市第十三屆議員選舉公辦政見發表會士林北投區今天下午2點登場，舉辦至6點52分止。議員候選人侯漢廷質疑，有些候選人掛看板、買廣告花這麼多錢，選後為金主服務還是選民？他認為，選舉比的應是政見、理念。他說，當選將促進兩岸交流，台北市全面使用支付寶，也會向學校發中國史補充教材，讓大家有正確的歷史觀念。

王映心也痛批向柯文哲靠攏的候選人，她認為，參選應該靠自己而非靠市長，這些人為選票靠向柯文哲，選後應會為利益背棄選民。王映心接著抨擊柯文哲，4年來辜負人民的期待，當初說改變從文化開始，但自上任以來，不停有文資被拆；柯P屢次以市政繁忙推託不參加辯論，卻頻跑競選行程，根本是投機市長。

王映心提到，中國干預選舉大量滲透台灣，若她當選一定會站出來抵抗中國，徹查地方與團體是否收受中國基金，別人不敢做的她來做。

無黨籍議員候選人王奕凱提出反對山坡地開發、處理污水的政見。他強調，罷免卡印製在競選文宣的背面，未來若沒有承諾，選民可以罷免他，「嚴格要求自己，才能達到選民要求，我敢說敢做！」

民進黨議員謝維洲則在一開始為父親謝長廷抱不平，說父親以70歲還在打拚，卻被假新聞抹黑攻擊，他永遠以父親為榮，在這場選舉也會奮戰到最後，不會辜負選民的期望。