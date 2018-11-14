文宣搶救民進黨第二席 台南市第二選區綠營傳內訌

2018-11-14 18:24

〔記者楊金城／台南報導〕台南市議員第二選區10搶5，選情激烈，民進黨籍候選人陳俊安今發出搶救文宣，只差300票，「搶救民進黨第二席，別讓陳俊安成落選頭」，讓民進黨茶壺內風暴檯面化。

民進黨籍王平川也趕緊發出「搶救王平川守護民進黨第二席議員」的文宣回應，並向民進黨南市黨部告狀。他質疑陳俊安搶救文宣對其他候選人得票數的推估「居心叵測」，壓抑同志，誤導選民。

被視為選情相對穩定的民進黨籍蔡蘇秋金不滿地說，坊間耳語指她有婦女保障名額、民進黨第一高票太多要分票，都是誤導選民，手法拙劣，她從來都未向選民說固守民進黨一席。她意有所指強調，要同志自己努力拚，不能老只想靠民進黨的基本盤，現在大環境不好，沒有「拿民進黨旗織就能分票」的道理。

民進黨市黨部主委黃先柱說，陳俊安在第二選區搶救文宣是陳的戰術運用，站在黨部立場，期望3位提名候選人衝刺，將民進黨選票、議員席次極大化；各選區「聯合競選、聯合配票」不像以前容易操作，目前條件也不成熟，在選戰最後階段，將採市長和議員聯合競選模式衝高支持度。

市議員第二選區10搶5，除民進黨提名3人外，國民黨提名方一峰，基進黨提名蘇鈺雯，無黨籍候選人有蔡秋蘭、陳朝來、謝財旺、陳昆和、陳雅慧，選情緊張，陳俊安說，二選區嚴格來說泛綠候選人多達7位，加上其它候選人實力不弱，搶攻選票白熱化。