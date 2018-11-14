選將率眾抗議火葬場、殯儀館民營 民雄鄉公所：子虛烏有

國民黨籍嘉義縣長候選人吳育仁、無黨籍嘉義縣議員候選人黃嘉寬、賴朝崙以及民雄鄉長候選人許能通與多名代表候選人率眾抗議火葬場民營，民雄鄉公所強調是假儀題。（記者蔡宗勳攝）

2018-11-14 16:33

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕國民黨籍嘉義縣長候選人吳育仁、無黨籍嘉義縣議員候選人黃嘉寬、賴朝崙以及民雄鄉長候選人許能通與多名代表候選人，今天率眾到民雄鄉公所抗議「殯葬園區委外經營」；民雄鄉公所則強調，這些都是不實指控，澄清目前並無殯葬園區開發規劃，何來委外經營？

黃嘉寬指出，鄉公所要將公共造產金雞母的殯葬園區委外經營，明顯圖利財團蓋殯儀館、火葬場，嚴重影響鄉親權益，呼籲鄉公所懸崖勒馬，不要站在民意的反對面。

吳育仁說，殯葬園區在嘉義縣沒有一個鄉鎮採民營，民雄如果執意要委外，除了傷害鄉親權益，政客圖利財團陰影將揮之不去。主管單位理應召開公聽會，以民意為依歸，待新鄉長產生後再做決策。

民雄鄉公所說，依據「促進民間參與公共建設法」施行細則第9條規定，公墓及骨灰（骸）存放設施是不能委由民間建設，也就是這些候選人抨擊納骨塔與墓園委外經營根本就是信口雌黃，而殯葬園區委外，目前連規劃都沒有影子，更是個假議題。

爭取連任的民雄鄉長何嘉恒強調，選舉過程應光明磊落，散發黑函與誤導鄉親的抗議動員都非常不應該，整個事件，他個人與公所團隊都經得起檢驗，籲請鄉親一起唾棄造謠生事者，不容這些人破壞民雄的安寧。