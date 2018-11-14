竹市長電視公辦政見會 6選將1人棄權

新竹市長選舉首場電視公辦政見會下午舉，爭取連任的市長林智堅也在會前展現自信，呼籲市民踴躍投票。（記者洪美秀攝）

2018-11-14 16:28

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長候選人公辦政見會今天下午舉行，6個候選人中僅無黨籍候選人謝文進缺席棄權，其他包括爭取連任的市長林智堅、國民黨籍許明財、無黨籍黃源甫、李驥羣和郭榮睿都出席述說政見，希望爭取選民認同。

抽到1號發表政見的黃源甫提到，會續發放老人年金每年43000元等福利政策，他也提到會在南寮和香山建迪士尼樂園，讓市民不用出國就能享受國際級的遊樂園，會努力拚經濟，並提出兩岸直航及鐵路地下化等訴求，希望聰明的市民能選他當市長。

抽到2號的無黨籍李驥羣則為親仁里都更案的居民發聲，他提到已向監察委員陳情，並自許當個揭弊市長，會當個「公僕」為市民做事，更建議市府能聘請他擔任「都更委員」，一定會為都更者保障權益。

抽到3號的國民黨籍許明財一開始就批評林智堅是「花大錢、辦活動」，只翻修公園，但對百年大工程的污水下水道工程卻都停擺。此外，他也提到市政是有延續性的，包括東西向快速道路連接南寮大道和推動轉運站等，都是有延續性的，絕不是現任市長林智堅一人的功勞，他也提出「一帶二心三連結」的施政方向，並以幼有所育、老有所養、壯有所用的全方位政策，強調會爭取鐵路地下化，呼籲市民票投國民黨，搶救自己的未來，讓國民黨在竹市重返執政。

由選委會代抽到4號的謝文進因未出席，以棄權論，會後發佈新聞稿指出，「不願意與作秀與作假的人同台」，因此不參加公辦政見會，也強調他已舉辦幾10場問政說明會，受邀參加超過百場的社團聚會，政見能倒背如流，因此決定繼續既定的拜票行程。

接著由代抽到5號的林智堅發表政見，林智堅先感謝市民4年前給年僅39歲的他機會當選市長，4年前市民渴望「改變」，他初當市長時，市政負債已高達196億元，他除積極向中央爭取經費，也從整頓竹市開始，除把護城河的垃圾桶收起來，把髒亂點除掉，更處理火車站前攤販問題，展現推動市政的「魄力」。

林智堅細數4年來的政績，還針對很多人說他愛辦活動，但市府這幾年舉辦的兒童藝術節、仲夏藝文季和新竹生活節，這些藝文活動經費並沒有比過去多，卻讓更多親子願意參加，就是因市府團隊的用心。另外，他也提到未來將推動大車站和大新竹輕軌計畫，是改造新竹市未來面貌的重要計畫，他也提出「竹科X」計畫，擘劃新的科技園區，除能創造就業機會，讓年輕人願意到竹市來工作。

抽到6號的郭榮睿則提提醒未來的市長要把市長工作做好，不要辜負市民的期待，同時提到自己的政見，包括鐵路地下化、填海造地及學校全面裝設冷氣等。