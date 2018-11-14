拒絕污衊、對抗網路罷凌 Wecare高雄估11.17逾3萬人上街

千里眼跟順風耳將參加高雄大氣球遊行（記者王榮祥攝）

2018-11-14 16:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕Wecare高雄聯盟今公布1117高雄大氣球遊行內容，除了紙風車，還有千里眼、順風耳、小飛象等大氣球會一起上路，預期參與人數將超過3萬、甚至有機會達5萬人，可望挑戰高雄街頭最大規模遊行紀錄﹔聯盟邀請認同高雄價值的市民朋友勇敢上走街頭，用行動拒絕污衊、對抗（網路）罷凌，一起在乎高雄。

遊行總指揮、前高市文化局長尹立表示，這場活動市民優先，也歡迎政黨與候選人參與，但希望當天是個歡樂氣氛，儘量不要有競選標語，即使藍營朋友想來也可以。

Wecare高雄聯盟是由一群熱愛高雄的在地藝文界人士、民間團體共同發起，並在臉書成立有粉絲頁，陸續有人加入並貼文分享關於高雄的種種美好﹔基於選舉期間出現許多污衊高雄的政治語言、造假選舉模式及網路罷凌，聯盟策劃大氣球遊行，希望民眾走出沈默螺旋、走出「韓」蟬效應，用實際行動傳達對這座城市的愛。

聯盟今由遊行總指揮尹立、海上情書導演郭珍弟、大高雄觀光商圈總會理事長劉昭智、基進黨高雄黨部發言人李雨蓁、立法委員趙天麟，一起公布大氣球遊行內容。

聯盟說明，11月17日下午1點30分在高市文化中心集合，接著分為玫瑰花、小飛象、千里眼、鸚鵡等四大隊陸續出發，路線沿五福路往西，過五福橋後轉公園路，終點為鐵道文化園區，全長約5公里，路程約1個半小時到兩小時，途中會有許多表演團體帶來精彩演出。

聯盟指出，Wecare高雄臉書專頁持續開放報名，歡迎民眾、團體、表演單位踴躍加入，遊行會場當天還將販賣及發送遊行小物，包含特製T恤、毛巾、旗子和氣球等，歡迎大朋友小朋友一起來，一起用行動高呼Wecare高雄。