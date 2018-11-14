不是統獨！ 蔡英文：這場選舉是民主價值保衛戰

民進黨行動中執會今於台中舉行，由主席蔡英文率中部四縣市長候選人及線上的候選人一同呼喊「改革不回頭、鬥陣顧台灣」！（記者廖耀東攝）

2018-11-14 15:52

〔記者楊淳卉／台中報導〕兼任民進黨主席的總統蔡英文今於民進黨中執會向支持者及進步力量喊話，她表示，她知道曾經支持民進黨的朋友對他們不盡滿意，甚至有些失望，「但我要向各位保證，我們還是原來那個民進黨，我們從來沒有忘記執政的初衷。盼大家放下歧見，攜手合作，團結起來，把這一場台灣價值的保衛戰贏下來。

民進黨中執會今移師台中，拉抬台中市長林佳龍，彰化縣長魏明谷、民進黨南投縣長參選人洪國浩及民進黨支持的無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎等中台灣首長候選人也到現場，民進黨並安排全台縣市長參選人線上連線直播，共同呼喊「台灣加油」口號大造勢。

蔡英文表示，她要跟所有在過去選舉當中，因為支持台灣價值、因為支持改革理念，跟民進黨一起並肩打拚過的好朋友們說，我們曾經團結在共同的價值之下勇往直前，從少數變成多數，創造了歷史。不只是政黨輪替、全面執政，也包括讓民主的深化、改革的理念成為新的台灣價值。但執政之後，我們花了太多時間，在爭辯彼此的差異，在計較改革的速度，卻忘記了大家有共同的目標。

蔡英文說，我們的對手正在想盡辦法，在對岸龐大的力量推波助瀾之下，要把台灣扭轉回過去反民主、反改革的老路。這場選戰不是一場統獨之戰，卻是一場民主價值的保衛戰。

蔡英文表示，面對和我們方向完全相反的對手，我們彼此的差異顯得微不足道。若陷入彼此的爭執，讓對手有機可乘，台灣將被他們改變了方向，所有付出過的努力也將灰飛煙滅。

蔡英文喊話，所有追求進步價值、堅定捍衛本土理念的朋友，不論你屬於哪一個政黨或團體，此刻是我們再一次攜手合作守護台灣的時候。要讓台灣繼續走在正確的道路上，只有一個方法，放下歧見，攜手合作。