出席APEC 張淑芬：見到彭麗媛將話家常

APEC代表張忠謀夫人張淑芬將帶著印有自己畫作的杯盤製品，作為致贈各國元首的禮品。（記者劉信德攝）

2018-11-14 16:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會12日到18日在巴布亞紐幾內亞登場，領袖代表張忠謀暨夫人張淑芬計畫於16日搭乘專機前往與會。張淑芬今表示，她並不緊張，但有壓力，她此行不是「張太太」，而是「台灣領袖的太太」。

張淑芬今天下午在台北賓館與媒體茶敍，同樣是相隔12年再度出席APEC年會，張表示，基本上這些國家領袖多是經過選舉洗禮，接觸過程是「和藹可親」，像她記得當年日本首相安倍晉三的夫人就非常害羞、很內向，這次應該還記得她。

張淑芬說，她很早就知道要出席APEC年會，她很高興，因為有理由「買衣服」，但隨著時間接近，也感到壓力，因為此行的身分不是「張太太」，而是「台灣領袖的太太」。

被問到蔡總統對她有何指示？張淑芬説，因為總統知道她喜歡跑鄕下，所以就說「不要亂跑」。

長期投入慈善工作的張淑芬還說，這次到巴布亞紐幾內亞會參加慈善活動，外交、政治她是不懂，如果能與慈善放在一起，此行也會送給其他國家領袖及夫人印上自己畫作的杯盤製品，張淑芬也當場介紹起自己的畫作。

被問到與中國領導人習近平夫人彭麗媛見面時會聊什麼？張淑芬說，她會很自然，從對方興趣切入，所以不會從慈善，而是家常的話題。而美國副總統夫人也是畫家，希望有機會可以討論彼此的作品。

對於此行的穿著，張淑芬説，她會穿夏姿衣服、阿瘦皮鞋，都是台灣的品牌，展現台灣有自己代表性的產品。