金門縣長公辦政見會 6候選人中有人唱心經、不說話...

金門縣長選舉戰火交熾，除了另名候選人汪承樺稍晚抵達政見發表會現場，五名縣長候選人應媒體要求，難得「牽手」留下和樂融融的畫面。（記者吳正庭攝）

2018-11-14 15:44

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣選委會今天上午舉辦縣長候選人電視政見發表會，各候選人火力全開，有人獻唱「心經」，有人喊出「只做一任、而且不領薪水」，也有人「鬧中取靜」，唯一女性候選人汪承樺因聲帶不適，全程手持政見標語爭取支持。

電視政見發表會上午9時登場，6名候選人1號楊鎮浯、2號洪志恒、3號汪承樺、4號陳福海、5號謝宜璋、6號洪和成全員到齊。

相較各候選人政見百花齊放，洪志恒在政見演說第一輪就出奇招，強調為端正選風、洗滌人心，獻唱「心經」，當他雙眼一閉、右手輕揚，3分多鐘的投入演唱，把不少電視機前觀看直播的觀眾都逗樂了。

金門政見發表會上高歌，前有2009年縣長候選人許敬民，在縣府同一地點的多媒體簡報室，破天荒高唱「奇異恩典」、「心事誰人知」等，當時話題在全國傳開。

洪志恒說，汽油1公升約30元，金門家戶配售的高粱酒1公升可以賣到600元，價格是汽油的20倍， 但金門的福利卻沒有比石油國家更好。他說，「三百億不是夢」，如果當選縣長，有信心讓金酒營業額增倍達到新台幣三百億元。

汪承樺無法開口說話，用微笑和標語「廉政、反賄選」、「反塑、反空污」、「拚兩岸共治」，強調做個「金門能源縣長」的政見；她透過紙筆表示，其實選舉口水太多，「靜默」也是一種聲音。

前金門縣議長謝宜璋，對其他候選人的政見直批「格局太小」，包括對手陳福海、楊鎮浯分別在現任縣長、立委的工作上都失職；他說，陳、楊在談的向中國買水，是很多人努力的結晶，誰也不必居功，就只是「一條水管把大陸的水引過來」，這是政策決定改變。

謝宜璋說，金門青年要就業，卻找不到深根著力的地方，老人家沈醉在政策的哄騙中，許多由台灣返金的「海漂」鄉親的產業政策在哪裡? 他說，一個好的政策對老百姓就是安定的靈魂，如果沒有好的政策來導引，再多的鼓勵都只是花錢；金門除了高粱酒，沒有更好的選項了嗎?

謝宜璋說，如果當選縣長，只做一任，而且不領薪水，要告訴鄉親「什麼叫做智慧」，因為「我們不一樣」。

楊鎮浯、陳福海依舊針對金酒東北試釀、縣有土地標售、財政運用等問題進行攻防戰；洪和成以金門用電等問題，暢談個人理念。

這場電視政見發表會，是六名候選人首度同台各抒己見，不少民眾守在電視機前品頭論足，對於原本認為會一路枯燥到底的發表會，出現如洪志恒、汪承樺之類不同角度看縣政的發言，感覺頗有新意；也有不少支持者對謝宜璋大開大闔、不拘小節的言論，直言「過癮」、「一身暢快」。

金門縣選委會表示，明天將進行縣議員選舉電視政見發表會，兩場發表會自16日起至23日止每天在金門名城有線電視台定時重播一次。