被批招商搶功 林佳龍：勿抹煞中巿府的努力

2018-11-14 15:35

〔記者張菁雅／台中報導〕台中巿長林佳龍任內招商投資成績累積超過9000億元，前行政院長張善政今日在臉書貼文抨擊林佳龍將招商成績據為己有。對此，林佳龍在臉書回應表示，在台中的事就是市府的事，市府應當承擔責任，請張前院長不要抹煞市府團隊的努力。

張善政指出，科學園區內廠商投資，都是管理局與科技部協力促成，絕少動用到地方政府，以台積電在中科園區的新廠為例，土地是他擔任科技部長時幫忙協調國防部釋出，續任的科技部長也持續幫忙，一直到環評通過，這過程中，台中市府都沒有參與。

張善政也說，如果出現搶奪科技部成績的，他要為歷任部長與各管理局辛苦的同仁說話，也要提醒幾位候選人，請不要張冠李戴，欺騙選民。

林佳龍則表示，張善政擔任科技部長時，他尚未就任台中市長，或許張善政認為他上任前的台中市政府角色不夠積極，但台中市府在他主政後，沒有再發生這樣的情形，也讓後續台積電在台中的投資案進行順利。

林佳龍強調，「在台中的事情，就是市府的事情，我們願意提供協助，也應當承擔責任」。「我一直認為，中央與地方是一體的，不是切割，也不是相互推諉」。

林佳龍也說，台積電總裁魏哲家日前在中興大學舉辦的研討會中，特別感謝台中市政府對台積電的協助，「這比任何政治口水都來的具體」。另外魏總裁也肯定市府讓台中成為更便民、更宜居的都市，因此台積電員工踴躍在台中生孩子，「這是有未來的都市，因此不只為這裡打拼、創造GDP的成長，也願意以此為根，成家立業」。此外，台積電創辦人張忠謀也曾在「2015城市經濟新願景」財經論壇上，公開讚賞台中是很好的城市，將全力在此打造台積電第三大基地。

林佳龍說，他感謝張善政曾經為台灣的付出，但請不要抹煞這4年來，台中市府團隊與所有台中市民的認真跟努力。