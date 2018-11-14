髮蠟哥稱「阿伯托夢」 不告李進勇陳其邁了！

2018-11-14 16:33

首次上稿 15:49

更新時間 16:33

〔記者林宜樟／嘉義報導〕在嘉義縣經營車棚帆布生意，外號「髮蠟哥」的何將財最近在場合抗議爆紅，今天他前往義竹分駐所，原本要控告雲林縣長李進勇及高雄市長候選人陳其邁妨害名譽，但到分駐所後聲稱因為「有位阿伯托夢」告訴他「放過他們」，因此選擇原諒不告。

髮蠟哥說，陳其邁指他是「自導自演的演員」，但他真的不是，他指民眾都知道他是髮蠟哥，「我原本就很紅，也很想紅」，不是事實的不要亂講；李進勇則稱他是胖子，吃檳榔，長得醜，這樣是侮辱體重重的人，「胖子不是錯」，「這2天很難過，都睡不著」，他不是演員，為菜農陳情是要凸顯高麗菜價低迷的問題。

髮蠟哥說，昨晚夢裡有個伯伯找他，「放過他們，因為你是幫助弱勢的人」，要他選擇原諒，「會讓你更讓人尊重」，因此決定不告了；他說，自己是義竹鄉下的土包子，無黨無派，一生都幫助弱勢，希望民進黨的黨員或其他黨派人的不要再關注他，也請陳其邁和李進勇好好選舉，還給他平靜的生活。

髮蠟哥在義竹鄉經營車棚帆布生意，曾多次在政治人物造勢、拜票場合出現，總統蔡英文到布袋鎮視察823水災時他有出現，表示要為空污政策淘汰的老車發聲；前總統馬英九到布袋魚市場拜票時他也出現陳情，前內政部長李鴻源及國民黨嘉義縣長候選人吳育仁在東石鄉舉辦治水政策說明時他也到場發表意見，最近則是在雲林縣及嘉義縣民進黨候選人的造勢晚會時，到場抗議高麗菜價低迷。