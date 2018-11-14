出席獅子會後援會成立大會 柯P左嗆藍綠、右酸新北市

2018-11-14 15:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕無黨籍台北市長候選人柯文哲下午出席獅子會後援會成立大會，近百位支持者到場相挺。他在演說中大嗆藍綠，如果做帳就可以還債530億元，請趕快去認真做帳。話鋒一轉談到自己上任後，沒有局處首長因為弊案下台，暗酸了新北市長朱立倫愛將、前副市長許志堅涉貪汙遭判刑一事。

尪公獅子會會長張幸松今選在文山區景新區民活動中心，舉辦柯文哲後援會成立大會。他致詞強調今天沒有特別動員，都是支持者自動自發而來。

柯文哲今天演說主題雖然宣稱是「我的人生觀」，不過他一上台就大談他在台北市推動的交通政策，包括鄰里交通改善計畫，成功降低交通事故件數、傷亡人數。

接著又提到上任以來還債530億元，遭對手質疑是做帳，柯反譏「甲卡歹！（台語，意指想得美）」隔空嗆對手如果作帳就能還錢，「那國民黨、民進黨趕快認真做帳啊！」

柯表示，他的態度很簡單，對的事情做，不對的事情不要做，認真做。

他拋問現場聽眾，「這4年有沒有聽過北市有任何弊案上call in節目？有聽過局處長因為弊案下台嗎？」講到激動處，柯竟脫口，「新北市連副市長都貪汙要被抓去關了！市長不貪汙，副市長就不會貪汙，副市長不貪汙局處長就不貪汙，科長就不會拿錢，我都沒拿錢你拿什麼錢，人就是這樣。」

柯透露，自己當市長是咬緊牙關，一開始也是被欺負、說是菜鳥，他就天天7點半坐在那，叫人來問，乖乖進來陪公子讀書，就很簡單一直操。頭一年還會亂，但「過去2年有凸搥過嗎？」他表示現在推一個政策都反覆討論，所以現在推政策都很有秩序。

柯說，他當市長後捷運局要求萬大線追加180億，是原本經費的50％，他跟捷運局說如果要追加50％，「以後你都不用寫預算書，你就寫『我要錢』就可以，這樣還需要寫預算書嗎？」引發現場熱烈掌聲。

講到世大運，柯認為現在的年輕人都忘記吃苦耐勞的能力，沒有不小心就能大獲成功的，就像世大運很成功，他媽媽也有告訴他，「不是你很棒，是天要幫助你，才會讓3個颱風轉彎。」

柯並遙想當時因為反年改團體大鬧世大運開幕式，反而激發國人用行動力挺的決心，世大運門票竟因此熱銷，他因此深有感觸，塞翁失馬、焉知非福。

他最後強調，他就是吃苦耐勞，不要貪污，最近還有文山區藍營大老私下表態相挺，因為只有柯不貪汙，所以就是認真做，其他就看天。