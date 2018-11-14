號召聲援「在台灣的自由中國」 瑞典媒體又戳強國玻璃心！

曾來過台灣的瑞典記者Henrik L Barvå撰寫一篇專文，聲援台灣。（圖擷自《Nya Wermlandstidningen》）

2018-11-14 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕日前瑞典電視台製作一部諷刺中國的惡搞短片，引發中國不滿，多次點名砲轟，不過瑞典政府並未回應，現又有瑞典報紙聲援台灣，將台灣視為國家，認為中國大陸在國際上「孤立」台灣，號召支援「在台灣的自由中國」。

瑞典《新韋姆蘭報》（Nya Wermlandstidningen）9日刊登一篇，由曾來過台灣的瑞典記者Henrik L Barvå所撰寫的一篇專文，他說每個人口中的「中國」，通常都是指在東亞大陸上的中國，但其實在海峽的彼岸有更好的「中國」被忽視，接著解釋為什麼有「中華民國」與「中華人民共和國」這兩個「中國」的由來，而且在國際上其他國家只能承認其中一國。

Henrik L Barvå指出，自蔡英文上任2年以來，中共發起了侵略性的外交攻勢，迫使5個台灣邦交國陸續與台灣斷交，但他認為，台灣的實力表現在其自由、民主和市場經濟上，這也得了美日等國的支持；在國慶晚會上，許多國家都派出代表與會，表達對台灣的支持，瑞典政府也派遣瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處首長Håkan Jevrell與會，這明確表示瑞典政府注重與台灣關係的重要性。

Henrik L Barvå呼籲，中共正在盡一切手段企圖孤立台灣，而應該盡其所能支持台灣，阻止中國。

此篇報導刊出後，引發中國政府跳腳，中國駐瑞典大使館發表聲明，聲稱其報導內容違背瑞典外交基本原則和國際關係基本準則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，中使館已致信《新韋姆蘭報》，警告「立即糾正錯誤，不要逆潮流而動」。