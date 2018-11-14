侯友宜反嗆蘇貞昌「繼承1000多坪」蘇辦回：勿轉移焦點

2018-11-14 15:01

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜在新北市副市長任內購入新莊區土地，被外界質疑養地、炒地，侯友宜今天早上受訪反問蘇貞昌繼承了1000多坪的土地，又怎麼說?蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜不說明自己的財產土地，卻抹黑蘇貞昌財產，這不是奧步，什麼才是奧步。

黃韋鈞表示，蘇貞昌在屏東繼承的農地，是養樹做環保，跟侯友宜購買整合的土地，是養地等都更，兩者作法完全不同。根據最新土地公告現值，蘇貞昌所繼承的農地，每平方公尺僅5000元，而侯家的新莊土地是住宅區，每平方公尺13.6萬元，離捷運站直線距離僅450公尺，是精華地段的住宅用地，兩者根本無法相比。

黃韋鈞說，侯友宜第一時間說土地是繼承的，第二時間改口說是買入50坪的畸零地，且是在侯友宜擔任副市長期間，陸續整合而來，因此才引發外界質疑，這與蘇貞昌單純繼承農地的狀況，明顯有重大差別。

黃韋鈞強調，蘇貞昌過去擔任台北縣長期間，為新北市開發超過1000公頃的土地，自己沒有購買、沒有留下一吋土地。侯友宜至今無法說清楚、講明白，與蘇貞昌歷來參選，這些財產都受過外界嚴格檢驗，與侯友宜躲避檢驗的態度完全不同。

黃韋鈞說，沒有人比侯友宜更清楚，他擔任新北市副市長期間，這些位在新北市精華區的土地如何購買，請侯友宜趕快自己面對。一昧想要轉移焦點，無法改變外界質疑財產交代不清與被追稅的事實。