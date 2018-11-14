新竹市長選舉首場公辦政見會 謝文進缺席

2018-11-14 15:02

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市選舉今天舉辦首場公辦政見會，無黨籍市長候選人謝文進競選總部卻召開記者會，指謝文進自參選以來舉辦多場問政說明會、座談會、客廳會，向民眾傳達政見主張及訴求，有別於另兩名候選人許明財與林智堅，因此謝文進決定不與作假、作秀的人同台。

競選總部主任委員李宏生指出，謝文進先前提出新竹大三通路網建設、園區共乘交通車及重新規劃公車路線等方案來解決園區及大新竹地區的交通惡夢，也針對關埔地區提出要增建關埔國小教室空間，也要盡速恢復啟動光埔二期工程，優先拓寬埔頂路，增加東區停車空間，加速推動汙水下水道工程等政見。

李宏生表示，謝文進競選總部更以紙本文宣、電子圖卡、多支廣告影片等不同方式在實體通路、家戶投遞、平面廣告、網路社群上傳遞訊息，激起不少民眾的認同、推薦。

李宏生說，對於國民黨籍市長候選人許明財先前拿一張和新竹中學校友聚餐的照片，在沒有徵得相片當事人同意下，就作為文宣用途，印上「竹中校友全力支持許明財」，但文宣中的范振宗早已公開站台支持謝文進，這樣的手法相當惡劣，令人遺憾，一個做假的人，一個曾經停發老人年金又向年長者道歉的人，民眾是不會認同的。

另外，謝文進競選總部今也舉辦「我們都是好家人~幸福圓滿吃湯圓」活動，由謝文進的客家後援會及女力後援會一起來做客家湯圓，象徵團結一心，全力支持肯做事、認真踏實、有客家精神的謝文進來做下一屆的新竹市長。