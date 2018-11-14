批罵一句就「凍未條」 柯媽再轟姚文智：你算孝順？

柯文哲媽媽何瑞英批評姚文智先罵人，結果回嘴他一句就受不了，平時罵人的都不講，被罵了才讓媽媽知道，「這樣算是孝順嗎？」（資料圖）

2018-11-14 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕在台北市長候選人電視辯論會中，民進黨候選人姚文智提及市長柯文哲的母親罵自己「沒路用、沒學問」，稱媽媽氣到「關在陰暗客廳裡面」。而對此，柯文哲媽媽何瑞英今（14）日表示，姚文智先罵人，結果回嘴他一句就受不了，平時罵人的都不講，被罵了才讓媽媽知道，「這樣算是孝順嗎？」

據《蘋果》報導，柯媽接受媒體訪問則表示，是姚文智先罵人，「啊我只給你應（回嘴）一下，應（回嘴）一句你就凍未條（受不了），你罵人整年（我）就受得了嗎？」

柯媽媽也直接向姚文智的母親喊話：「啊你媽媽也應該先想想，我兒子是不是有罵人，如果自己的兒子如果不對在先，我們也應該教育，我做媽媽的人就是這樣，我們兒子如果有罵人，就應該要教育他你不能這樣」、「換做我沒事給他罵，我也會生氣，是你先罵我們的啊！」

此時一旁有人打斷柯媽媽講話，問她覺得姚文智是否有受教育，對此柯媽媽回應：「有受教育啊，但有受過教育又跑去罵別人，這樣對嗎，罵人的都不講，被罵才要講，然後再讓媽媽傷心，這樣算是孝順嗎？」