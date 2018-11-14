APG完成對台灣評鑑 後天公布結果

圖為亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑開幕，行政院長賴清德（圖中）出席，並與來賓們一同主持開幕儀式。（資料照）

2018-11-14 14:03

〔記者李欣芳／台北報導〕政府積極爭取亞太防制洗錢組織（APG）對台灣的第3輪相互評鑑取得佳績，行政院洗錢防制辦公室今天表示，APG為期2週的實地評鑑已於今天中午順利完成，評鑑團將在11月16日公布初評結果。

行政院洗錢防制辦公室表示，2週以來評鑑團已依據「防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）」40項技術遵循及11項效能遵循評鑑標準，詢問各相關部會實際執行狀況，上週評鑑重點主要在各公部門。

洗防辦表示，本週則邀集多家私部門業者到場，包括兆豐銀行、華南銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、渣打銀行、中國輸出入銀行、第一銀行、中華郵政、凱基證券、國泰證券、全國農業金庫、樹林農會、台銀（外幣收兌業務）等金融機構，以及勤業眾信、資誠、宏桂吉盈3家會計師事務所與理律、萬國2家律師事務所。此外，證券商業同業公會、台北律師公會、不動產仲介同業公會、台北地區公證人公會3家公會、凱基證券、國泰證券2家證券商、國泰人壽、台灣人壽2家壽險公司、永慶房屋、1家地政士及4家記帳業者、台灣兒童暨家庭扶助基金會。同時延續上週議題，續邀相關部會到場詢問，期藉由公私部門分開詢問方式，據以判斷台灣反洗錢及打擊資恐的法遵落實情形。

洗防辦指出，評鑑團也參訪法務部調查局洗錢防制處，瞭解金融情報等相關資料受理、處理情形，由於系統完整，協查金流迅速完整，讓評鑑團印象深刻。現地評鑑如同一場集體面試，在2週80多場密集分組會議過程中，國家代表隊卯足全力，充分展現我國努力成果，盼獲得評鑑員及各國的肯定，進而提升台灣國際形象及競爭力。