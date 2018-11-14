屏東鄉長民辦政見辯論會登場 無民進黨籍候選人成焦點

2018-11-14 13:52

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣枋寮鄉人口不到2萬5千人，11月24日的選舉並未辦理公辦證見發表會，鄉內的鄉民代表候選人張仁吉認為悠關鄉親未來發展的鄉長選舉不能沒有政見發表 會，他自掏腰包租下場地舉辦政見發表會，早上舉辦是吸引上百名民眾和4000次網友收看直播關心自己的未來。

今天的政見發表辯論會僅自由台灣黨丁勇智及無黨籍徐正男參加，另1名無黨籍的陳亞麟則並未參與，兩人先是針對樂樂養雞場炮火四射，枋寮鄉因樂樂養雞場臭味難解，致影響生活品質，引發以水底寮為主的縣政府產生不滿，從影響生活品質，也升級為鄉長政見中重要的一環；隨後，在觀光發展的部分也各自提出擘畫。

鄉長候選人都得舉行辯論，炮火升級顯然是選戰也越來越激烈，而候選人皆希望縣長潘孟安以「母雞」之姿前來站台，動向在這個沒有民進黨籍鄉長候選人的鄉鎮，是格外動見觀瞻。

潘孟安日前先至無黨籍徐正男站台，再為無黨籍陳亞麟授旗，至於立場屬台獨的自由台灣黨籍丁勇智，其採非典型選戰，僅成立競選辦公室未請潘孟安到場，不過潘孟安日前成立枋寮鄉後援會時，上台前卻與丁勇智相擁打氣，驚天一抱是引發關注。

潘孟安競總回應，選戰逼近，選戰之艱辛所有候選人都格外有感，只要行程允許，民進黨籍候選人必站台，同屬泛綠或無黨籍的候人選人也會在不影響時間、行程下站台加油打氣，並向民眾說明這些年施政的進度及政績，爭取縣民認同。