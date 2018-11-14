姚怨黨資源不足 洪耀福：理解候選人壓力

2018-11-14 13:50

〔記者楊淳卉／台中報導〕民進黨祕書長洪耀福昨說，中央黨部絕不會棄保台北市，該給的資源、該進駐的人，「台北市沒有第一，也一定是第二」，不過民進黨台北市長候選人姚文智今抱怨，第一和第二之間，只有「一丈差九尺」。對此，洪耀福今表示，可以理解個別候選人會希望黨給他更多資源，很多事也不需要自己人公開明算帳、傷感情。候選人承擔的壓力、焦慮，都可以理解。

民進黨中執會今移師台中，洪耀福會前與媒體茶敘。針對姚文智發言，洪耀福表示，選戰剩這麼少時間，全力衝刺選戰才是致勝的重點，對黨內資源配置這種事，不需要再引起社會過度關注，應聚焦候選人政見表現努力，才是社會應關注的事情。

洪耀福表示，民進黨對每個輔選都全力，每個地方需要輔選協助的事項都不同，有些是處理內部矛盾、有些要資源或人力，黨都會根據各縣市不同選情需求，去盡量滿足，但可理解候選人焦慮心情。

洪耀福表示，都有與姚文智連繫。黨的角色就是水善利萬物而不爭，幫助每個候選人但不爭功，黨的基本角色就是承擔候選人責難和壓力。身為黨秘書長和選對會主委本就有心理準備，這是選戰工作的一環。

洪耀福表示，每個候選人私下會有不同意見，黨盡力處理，然而黨資源有限，要從總體戰略考量。選對會沒有偏愛誰，重要是如何在資源有限狀況下發揮最大效果，把選戰打好。個別候選人也有各自要承擔的責任壓力，大家互相體諒。