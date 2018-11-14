韓國瑜岡山造勢 蘇貞昌哽咽：不知道二戰對台灣人的傷害嗎？

蘇貞昌（右）到金山、萬里車隊掃街拜票。（記者林欣漢攝）

2018-11-14 13:48

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天到金山、萬里車隊掃街拜票，被問到國民黨高雄市長候選人韓國瑜晚上在岡山舉辦造勢晚會，蘇貞昌說，國民黨對台灣人沒有同理心，不知道二戰對台灣人的傷害嗎？說到難過處，蘇貞昌還一度哽咽，眼眶泛紅。

韓國瑜晚上將在岡山舉辦造勢晚會，網路上流傳的「岡山大會戰」宣傳海報，韓國瑜與台中市長候選人盧秀燕、新北市長候選人侯友宜穿著軍服，海報上還寫到「結束這二十年的暴政」。

蘇貞昌說，國民黨跟侯友宜跟這群人對台灣這塊土地真的沒有任何感情，對台灣的歷史沒有了解，二戰期間美軍對岡山的大轟炸，造成多少台灣人心中難以忘懷的痛跟苦，怎麼還在岡山演這一齣，國民黨在搞什麼，侯友宜對歷史有沒有讀一點點，國民黨對台灣人心中的痛，有沒有一點感情，有沒有一點同理心。

蘇貞昌說到難過處一度哽咽，眼眶泛紅，他說，岡山大轟炸，台灣人，那一代人，多少人，多少痛，後代難以忘懷，他家就在南部，岡山就這麼近，國民黨為了選舉，作秀也罷了，做成這種秀，台灣人真的一定要用選票，痛打這種不知道歷史、不了解台灣人心理，對土地對人民沒感情的黨。