聽到「穩上」 選將紛表心驚驚

前立委許舒博告假回鄉幫老婆賴淑娞助選，兩人騎協力車向民眾爭取支持。（記者詹士弘攝）

2018-11-14 14:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕選舉進入倒數階段，候選人最怕聽到支持者說的竟是「穩上」，耽心選情太樂觀，支持者不出來投票或選票被瓜分，所以領先者紛紛打出告急牌，其中爭取連任的賴淑娞特別要老公許舒博告假回鄉助選，兩人騎協力車向民眾爭取支持；民進黨老將李建昇也強調，看好沒用，票投下去才重要。

賴淑娞表示，自她登記參選以來，外界一直傳言她穩當選，導致支持者重點支持或分票，選票嚴重被瓜分，讓她陷入孤軍奮戰的困境，選情看好實際卻告急，所以請老公許舒博告假返鄉輔選，期望穩住選票。

許舒博表示，原本他都利用假日回鄉輔選，最近選戰進入白熱化，賴淑娞穩當選的流言充斥，已危及選情，所以他決定告假投入輔選，將與賴淑娞共騎協力車在斗六、林內、莿桐地區掃街拜票，全力支持賴淑娞，他們家是一人當選，兩人服務，絕對讓鄉親的選票更具價值。

類似「穩當選」的傳言也困擾民進黨老將李建昇，他表示，選民一見到他就說「穩」的，他卻越聽越怕，耽心支持者把票分給告急的同黨同志，讓他面臨高票落選的險境，所以見到支持者，一定要求不能只是口頭支持，票一定要投下去，因為叫好也得要叫座。

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