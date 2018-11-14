馬英九批故宮閉館 府：批評前多查證以免貽笑大方

前總統馬英九批蔡政府把「國寶當兒戲」，遭總統府反譏「被意識形態沖昏頭」。（資料照）

2018-11-14 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕故宮日前傳出將封館3年整修不對外開放，引發社會討論，隨後故宮澄清北院整建期間不會休館，但前總統馬英九仍稱，蔡政府把「國寶當兒戲」，還說故宮怎麼能隨便搬到南部去了呢？遭總統府批其「被意識形態沖昏頭」。

綜合媒體報導，前總統馬英九今早到桃園陪黨籍市長候選人陳學聖到市場拜票，對於故宮封館3年傳聞，不滿表示蔡政府把「國寶當兒戲」、「故宮怎麼可以這樣隨隨便便地搬到南部去了呢？」質疑此舉有選舉考量，「全世界哪有這樣的政府呢？」還稱法國的羅浮宮也絕對不會發生這樣的事情。

對此，總統府回應，根本沒有所謂閉館3年的問題，馬英九僅因為一位黨籍立委的片面資訊就任意批評，實在不負責任，而故宮豐富南院展能，竟被馬批為是兒戲，更是心態可議。

府方人士痛批，為了保護文物國寶，必須適時整建老舊館舍，但連前總統也加入這種被刻意操弄意識形態的行列，實在反智到家，而各國博物館也都有前例，例如荷蘭阿姆斯特丹博物館，就曾經閉館10年整修，主要館藏則安排世界巡迴或借展給其他地區的博物館，府方人士認為，在批評之前，如果可以多查詢相關訊息，就可避免類似錯誤，貽笑大方。