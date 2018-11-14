林信華宜市掃街 主打個人能力與魅力

無黨籍宜蘭縣長參選人林信華，今從宜蘭市民族路出發掃街，啟動競選活動。（記者林敬倫攝）

2018-11-14 13:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］無黨籍宜蘭縣長參選人林信華，今從宜蘭市民族路出發掃街，啟動競選活動，他受訪時指出，宜蘭的鄉親所盼望的宜蘭縣長，一定是個人能力與魅力較佳的人，藍綠雖有大咖輔選，但其實這只有一瞬的效果，有如一片煙火，宜蘭百分之90的鄉親也都稱讚他，個人的能力與魅力贏過藍綠的候選人。

林信華說，宜蘭市民族路是他常與志工相約集會的地方，對他而言是最有感情的地方，希望未來宜蘭，也是最有感情的地方，未來的選戰是一場「寧靜革命」，選後一定會讓全台看到，宜蘭人真的是很了不起，很有勇氣，一定會達到無黨執政的目標。

談到國民黨宜蘭縣長候選人為參加傳統政見會，林信華指出，林姿妙不去非常可惜，因為林姿妙還要再努力，爭取選民的認同，不然林姿妙選票流失的很快。

談到沒有政黨資源，林信華指出，宜蘭鄉親要寄望的宜蘭縣長，一定是具有能力與魅力的人選，兩黨大咖輔選，只是如煙火一般，只有一瞬的效果，她也有機會找大咖輔選，但最後沒找，是因為他相信，個人的能力與魅力，是宜蘭人選擇縣長的關鍵，幾乎有百分之90的鄉親對他說，個人的能力與魅力，完勝藍綠候選人。