柯P遇豬隊友？ 柯媽：小野是好人絕對不會錯

2018-11-14 13:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野日前拍攝影片，力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，引發熱議，傳影響柯文哲拚連任的選情，粉絲跑了，柯媽何瑞英今在彰化市斬釘截鐵說，「小野是好人，絕對不會錯，要不然柯文哲就不會請小野當總幹事！」

今天，柯媽在彰化市三民市場陪乾女兒黃文玲拚彰化縣長選舉，被媒體問到柯P選情告急，會不會覺得小野挺陳其邁，害到柯P選情，小野幫倒忙成了豬隊友讓柯P選情減分，柯媽說得很直接，支持兒子和小野。

柯媽說，小野是很直的人，與朋友間提到高雄市長我們（指小野和他的朋友）來支持誰，小野就說「厚」（好），那我們就來說要支持誰，就是這樣而已，小野沒有想到會害到什麼人，只要是他的學生他都很疼啊！小野是柯文哲老師，柯文哲也很尊重小野，他是好人，絕對不會錯，要不然柯文哲就不會請他當總幹事。」

柯媽又被媒體問及為何要罵民進黨台北市長候選人姚文智「沒路用！」柯媽高分貝回擊，她氣沖沖說，對方罵人沒讀冊、耍賴，天下父母心，我做人家的媽媽，我兒子被你們罵了1年，連騙子都罵出來，騙子能讀台大醫學系嗎？那是不可能的待誌（事情）嘛！台大也有老師教育，哪有可能教出騙子，真是騙子早就不能在台大醫院吃頭路，做人不能這樣。