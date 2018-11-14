酒駕防制宣言 受害者家屬公布誰還沒簽

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜（右）等人召開記者會，呼籲所有候選人正視酒駕嚴重性，並公布候選人酒駕防制共同宣言簽署行動中，所有參與簽署的候選人名單。（記者羅沛德攝）

2018-11-14 12:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕下週六為地方選舉，各種意見團體也紛紛候選人表態、簽署宣言，台灣酒駕防制社會關懷協會推出酒駕防制共同宣言，要求候選人承諾當選後若因酒駕涉及公共危險罪，立即辭職下台，協會秘書長林美娜說，六都裡面只剩下國民黨新北市長候選人侯友宜、國民黨台北市長候選人丁守中、國民黨候選人盧秀燕尚未回覆，在投票日前都歡迎候選人簽署。

「台灣酒駕防制社會關懷協會」理事長陳敏香在記者會上哽咽說，酒駕事件頻傳，今年是九合一選舉，希望藉由候選人嚴肅看待酒駕議題，來喚起社會的注意。

陳敏香的女兒曾御慈是台大醫師，晚上十點多下班遭酒駕者撞死，陳敏香說，酒駕零容忍是大家的共識，她們不忍心這麼多生命，就這樣白白犧牲，所以出來倡議，希望候選人作為表率，能嚴格執行，約束團隊，大家一起重視這件事情。

林美娜公布宣言內容，包括指候選人在選舉期間酒駕涉及公共危險罪，應立刻退選以示負責；如果競選團隊中有人酒駕也要立刻解聘；如果當選，未來包含一級首長涉及酒駕及公共危險罪，除立刻下台外，地方公務人員也要接受嚴厲處分。

林美娜指出，截至13日為止，縣市議員候選人有136位簽署，六都市長候選人有10位簽署，包括台北市長柯文哲、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍候選人李錫錕；桃園市長鄭文燦、國民黨桃園市長候選人陳學聖；民進黨台南市長候選人黃偉哲、無黨籍候選人許忠信、蘇煥智；民進黨高雄市長候選人陳其邁、以及國民黨高雄市長候選人韓國瑜都有簽署。

而在新北市部分，林美娜表示，民進黨候選人蘇貞昌雖未簽署共同宣言，但有回信表示對酒駕防制的意見，並支持酒駕零容忍，國民黨候選人侯友宜仍未回覆；台中市部分，國民黨候選人盧秀燕目前沒有回應，現任市長林佳龍則透過競選團隊發布新聞稿指出，支持共同宣言，也同意簽署；國民黨台北市長候選人丁守中沒有簽署，聯絡競選辦公室後也沒回應。

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