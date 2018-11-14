柯文哲選情告急？柯媽：人的命運…

柯媽今天陪黃文玲在彰化市三民市場掃街拜票。（記者張聰秋攝）

2018-11-14 12:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕台北市長柯文哲媽媽何瑞英，今天上午陪同其乾女兒、無黨籍彰化縣長候選人黃文玲，在彰化市三民市場掃街拜票，媒體問及柯媽，柯P選情告急，柯P妻子也請假助選，柯媽說，「由天不由人」（意指聽天由命），她倒不擔心選情危不危險，人的命運，要順天意、順眾人之意，還有10天可以努力，認真照步調做就對！

「我做媽媽的都要出來助選了，做太太怎能不助選？」柯媽回應媳婦陳佩琪請假助選是很理所當然，她說，離投票還有幾天，目前應該要讓眾人思考，選哪個候選人真正對台北市好，柯文哲很認真、做事實實在在，沒有貪污，1年能為市庫存了400多億元，帳公開可查。

柯媽說，柯文哲1日工作都超過10幾個小時，她知道兒子很忙，不敢打電話吵兒子，兒子固定1周會打1次電話，她不擔心台北市長選舉會不會有棄保效應，「人在做天在看」，交給上天。

柯媽現身人來人往的三民市場，不少民眾看到「本尊」直呼柯媽年輕漂亮，也有民眾要柯媽簽名，柯媽推薦黃文玲是有誠信、有笑容的候選人，說到做到，彰化要改變11月24日票投4號黃文玲，柯媽趁勢買了素粽子，順手送給黃文玲，「素粽」台語諧音「賜中」、「4中」。

民眾熱情讓柯媽感動，柯媽走了一段路程，競選總部擔心柯媽勞累原想離開了，柯媽「欲罷不能」原路折返繼續向民眾拜票，一路上雙手合掌或與民眾握手，展現拜票熱情。

相關影音