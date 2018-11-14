抗議中華奧會打壓正名 獨派議員：東奧正名「OK！」

獨派人士比出「OK」手勢，支持東奧正名。（記者蔡文居攝）

2018-11-14 12:34

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議員李文正、前中興大學企管系副教授沈建德及南區、安平區市議員候選人李啟維今天在南市議會召開記者會，抗議中華奧會打壓東奧正名，強調過去台灣的加奧運會，以「台灣」為名沒問題，相反的，以「中華民國」為名卻處處踫壁，大家並比出「OK」手勢，支持東奧正名。

李文正等人表示，國際奧會採取「會籍名稱」和「參賽名稱」分離原則，前者自定，後者指定。中華奧會秘書長孫立群說東奧正名有「參賽風險」，而其主席林鴻道表示有「會籍風險」，目的都在打擊東奧正名公投，大家千萬不要上當。

李文正表示，有關推東奧正名會影響權益一事，他完全無法認同，過去台灣參加奧運，好幾次都用台灣為名，還有用福爾摩沙為名，反而是用「中華民國」出問題。對台灣的奧會秘書長和主席，以不是事實的言論，企圖影響東奧正名，其做為令人無法認同，並為此表示抗議。

沈建德等人表示，1981年洛桑協議用Chinese Taipei，就是因1976年的蒙特婁奧運，「中華民國奧會」堅持使用「中華民國」，而不接受國際奧會規定的「參賽名稱」─台灣出場，「中華民國」退出比賽後，5年折衝妥協的結果，台灣用中國的名字與它的憲章及决議的精神本就不符，現在台灣人用公投的方式表示正名的意願，力挺國際奧會正確的立埸，它應會樂覲其成，東奧正名可以放心投下同意票。