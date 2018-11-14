559位學者連署 反對「以核養綠」公投

中興大學環境工程系教授莊秉潔（左二）表示，將日本福島311核電事件，模擬發生在台灣核四廠區域，半徑20公里範圍為永久撤離區，大台北地區、基隆、桃園、部分新竹地區，成為永久撤離區，20年之內無法住人。（記者劉力仁攝）

2018-11-14 12:07

〔記者劉力仁／台北報導〕擔心重啟核四以及核一、二、三廠延役，559位

學術界人數連署，反對「以核養綠」公投，呼籲國人於11月24日對第16號公投案投下「不同意」票，讓台灣免於核災風險。

這項連署由中研院士林明璋、林長壽，中興大學環境工程系教授莊秉潔、

台灣大學地質科學系教授陳文山等人發起，到今天為止共559位學者連署，連署文批評第16號公投案，領銜人打著「以核養綠」名號，主張「廢除電業法第95條第1項」即「核能發電設備應於2025年以前，全部停止運轉」之條文，訴求重啟核四以及核一、二、三廠延役，恐造成台灣擁抱「過期核電廠」與「混亂拼裝核四」上路，陷台灣於核災風險。

今天上午主辦單位舉辦記者會，台大地質科學系教授陳文山表示，全台有33條活動斷層，核一、二、三廠周邊都有活動斷層，核四廠周遭海域有活動斷層，陸地部分目前雖未發現活動斷層，但他最近看到研究資料顯示，核四陸地可能也有活動斷層，台灣這樣的地質條件，不適合使用核電廠。

中興大學環境工程系教授莊秉潔表示，燃煤電廠雖造成民眾健康風險，但核電廠一旦發生災難，將造成棲地的永久消失，危害更大。他曾將日本福島311核電事件，模擬發生在台灣核四廠區域，半徑20公里範圍為永久撤離區，大台北地區、基隆、桃園、部分新竹地區，都成為永久撤離區，20年之內無法住人，估計影響8百萬人口。進一步模擬推估，將影響全台11%土地面積，包括基隆51%、新北48%、台北38%、基隆及桃園各30%，新竹及宜蘭各18%，成為永久撤離區。

台大社會系教授陳東升表示，啟用核電廠的爭議，除了棲地消失，還有鄰避效應，因沒有人希望大規模發電、會產生污染的設施，建在住家附近。他強調，我們發展能源的思維必須轉變，發展分散式的發電方式，包括太陽能、風電、地熱、生質能等等，大家共同分擔發電的風險、也一起分享能源的使用，就算碰到重大災害，影響層面有限，不會全面性的停電，並養成民眾負責任使用能源的態度。

連署內容網址連結