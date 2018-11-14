否認找走路工抗議重陽敬老金 丁守中嗆柯文哲：自作自受！

2018-11-14 13:11

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲近日到市場拜票，往往被抗議取消重陽敬老金的事情，國民黨台北市長候選人丁守中今天上午接受廣播節目時被詢問，他遭影射找走路工抗議重陽敬老金，丁守中回答「荒謬！」柯文哲自己做事自己擔。

柯文哲任內取消重陽敬老金，最近到處拜票，走到市場後就會被抗議，團隊質疑為什麼抗議重陽敬老金的次數這麼多，日前於萬華區艋舺公園抗議的民眾，事後竟向市政顧問蔡壁如致歉，遭媒體影射為刻意安排的哀兵策略。蔡壁如上午出面否認後，柯文哲也說現在談重陽敬老金沒用。

丁守中在節目中表示，柯文哲又在搞老鼠尾事件，他走訪菜市場就有很多老人家和長輩說，一定要恢復重陽敬老金，年長長輩關心權益天經地義，柯文哲在基層被嗆，是他自作自受，不只取消重陽敬老金，還取消65到70歲健保補助，自己做事自己擔，他們哪有安排走路工，哪有安排這些人？

主持人提問，柯文哲指出陰謀論，抗議次數過多，有些抗議民眾抗議完後甚至折返回去跟蔡壁如說不好意思。

丁守中指出，那是胡扯八道，前面被抗議，後面自己瞎掰導演的說法，好像抗議搞假的一樣，在媒體上自圓其說，他們自己掃街也一再被問到，全台灣都有重陽敬老金，為什麼台北沒有？丁守中會不會恢復？

丁守中表示，敬老金不是救濟金，而是對長輩的尊重，國家對於長輩都有各種優惠，國外對長者搭乘公共運輸、飛機、旅館住宿都有優惠，這些不是救濟金，柯文哲不懂這些東西，硬是把敬老金刪掉，激起長輩全面反彈，大家當然見到柯要向柯抗議，跟長輩問他們要不要恢復是一樣的事情。

丁守中說，柯文哲這個人只要遇到自己不利的事情就推給別人，市政缺失都推給前任，收割剪綵割稻尾也不提前人功績，選舉做的不好，說是海選來的年輕人不懂選舉，砍重陽敬老金被老人抗議又推給別人，說是他們設計出來的走路工，荒謬。

丁守中承諾，他上任後一定恢復敬老金，全台灣都有，為什麼台北沒有？台北財力狀況最好，柯文哲爸爸媽媽在新竹領，一人2千塊，兩人4千塊，台北甚至能發更多，至少要先恢復，視財務狀況不排除加碼，讓長輩有小確幸，小孫子來看他們可以買個小玩具。