臉書「新竹爆料公社」鬧雙胞 楊文科、徐欣瑩陣營互批

2018-11-14 12:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕臉書社團「新竹爆料公社」鬧雙胎，意外引發兩新竹縣長候選人互批！針對國民黨楊文科陣營指控，假造者就是民國黨徐欣瑩的成員，懷疑若藉此以假亂真，將提告；徐欣瑩今日回應時批評對手不懂網路，被指成員並跳出來反駁，強調該事件絶與他們無關。

擁有18萬6千人成員的「新竹爆料公社」臉書社團，13日發出聲明稿，指出有人「為了政治目的」，蓄意造假社長的兩個粉絲頁，分別是「看見新竹」、「新竹爆料公社」，企圖抹黑某縣長候選人。

楊文科競選總部當晚隨即發布新聞，指造假社團有陳姓、賴姓和孫姓成員，3人分別為徐欣瑩特助及秘書，彭姓版主疑似是民國黨成員。請徐欣瑩陣營說清楚講明白，是否為了政治目的，蓄意造假兩個臉書社團企圖抹黑？

徐欣瑩今早接受媒體採訪時批評，任何人加入網路社群就等於指控？對手陣營的指控很可笑。陳姓特助並說，她在所謂造假的「新竹爆料公社」中只是一個加入者，事實上在她的網路搜尋中，她完全搜尋不到「新竹爆料公社」，意即她在原「新竹爆料公社」莫名奇妙被踢除和封鎖，原因她不解，因她從未貼過文，也未做過任何攻擊性的字眼，「從來不曾」，所以她反問原「新竹爆料公社」是否有特定的政治立場，所以將她封鎖，她之後才會莫名奇妙加入新成立的「新竹爆料公社」。

陳姓特助說，成立社群是每個人的自由，這件事完全與他們無關，但對手卻指稱一切都是徐欣瑩陣營做的，「我還懷疑我是不是被人家挖了一個坑」。

徐欣瑩團隊稍早也發布新聞表示，楊姓候選人可能不懂網路，若3人只因加入一個社團就被打成是鬼，那麼該社團當中共有142人，是否其他的139人統統都是鬼？另經了解，原「新竹爆料公社」當中並無任何內容攻擊楊候選人。至於彭姓版主他確實是民國黨的支持者，但他與此事件的關係，團隊並不知道。

徐欣瑩表示，有人口口聲聲地說要打一場清新乾淨的選舉，但不實的抹黑好像一直出現，他們不會陷入，將持續以最完整的政見及務實的內容來取得民眾的認同。

楊文科競選總部13日表示，造假者利用與「新竹爆料公社」相似的社團以假亂真，發布抹黑影片跟文章，還花大錢買FB廣告推播，已經違反選罷法意圖使人不當選，總部將提告。

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