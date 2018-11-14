「九級風也吹不垮的油頭」解放！林智堅直播剪髮逾兩萬人次觀看

林智堅直播剪髮逾兩萬人次觀看。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-11-14 12:03

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕當今政壇公認的帥哥、新竹市長林智堅一向頂著「9級陣風也吹不垮」的歐巴油頭，昨天晚間首度挑戰剪髮無漏網紀實，解放油頭「零sedo」樣貌也首度曝光，讓粉絲網友嗨翻，最高在線觀看人數近千人，累計逾2萬人次觀賞，突破歷次直播以來最高人氣紀錄，林智堅直呼實在是相當有趣的經驗。

昨天小智日常直播邁入第17天，競選團隊特地赴位於東區民權路上的理髮廳開直播，揭露小智市長油頭秘辛，全程近30分鐘紀實剃刀、洗髮、吹髮、上髮膠等步驟，林智堅不僅大方分享「抓頭髮撇步」，也透露自己是自然捲、且每個月剪髮一次約花15至20分鐘，也是首次曝光維繫招牌油頭的秘訣。

「頭髮要剪，工作還是要做。」日前透過直播掀起「抱橘熱」的林智堅，不忘於本次直播號召網友響應「6號橘子」，更廣邀市民將大頭貼換上橘子照，也有許多網友頻留言提醒「市長該吃橘子囉」，林智堅應網友要求，委由小編剝橘子，沒想到幕僚竟遞上「完整一顆」橘子，惹得林智堅好尷尬，直呼「一片一片來好嗎？」「這麼多人在看，要怎麼一口塞？」趣味橋段令網友全笑翻。

心繫工作的他，不忘拿起白板預告隔日行程，並與網友分享日後大型活動內容，即便林智堅中途離場洗頭，觀看熱度仍不減，網友紛紛留言「可以教學如何抓頭髮嗎？」「想知道是那一牌髮雕！可以抗新竹風！」也詢問理髮廳在哪，要去「指定剪市長頭！」

林智堅直播後分享，設計師是已從業30年、相當資深的髮型設計師，這次陪同「被直播」，對他感到相當不好意思，但也感受到設計師有些緊張，相較過去剪髮，「第一刀落下去就有點短」，也由於得專心顧直播、未能與設計師討論造型，剪完才發現左右似乎有點不對稱，但昨晚首度揭開油頭秘密，網友高黏著度、近千人陪同剪髮，也獲林智堅點評「非常有趣」。

林智堅競選辦公室主任黃任瑋指出，就歷此以來直播經驗發現，「市長油頭」為網友討論熱度最高話題，由於適逢市長需剪髮，團隊遂規劃本次直播內容，呈現另一面的小智市長，未來將持續透過新媒體工具，與網友分享小智日常。