台東縣長政見發表 5候選人各抒己見

台東縣五位縣長候選人難得齊聚。（記者張存薇攝）

2018-11-14 11:58

［記者張存薇／台東報導］台東縣長多達5人參選，縣選委會今天舉辦公辦電視政見會，民進黨候選人劉櫂豪提出「四大三新一園區」政見，國民黨候選人饒慶鈴則強調，延續現任縣長黃健庭五星縣政、創造多重幸福，至於無黨籍的鄺麗貞則說自己是打破權力交換、把台東百姓放在第一優先。

電視公辦政見會將於15日起在地方電視台播出，今天展開錄製作業，5人前後到場合影後，隨即抽籤決定錄製順序，結果第1位發表的是彭權國，他強調，5位縣長候選人都是台東人，應不分藍綠、黨派或國籍，欺負台東人就是不行。

接著登場的是黃裕斌，他表示要發展生醫藥草生技農業、開發地熱電能礦物資源、應用海岸美景海水資源3大縣政主軸。

劉櫂豪是第3位發表，他說明過去幾年在立法院努力的成果，也提出文化立縣、友善農業、新創基地、南島園區四大主軸，搭配新農業、新觀光、新創3個1億元基金及爭取南島文化園區願景。

第4位發表的鄺麗貞，強調自己打破權力交換、創造台東人人都有機會出頭天，因此家族利益為其次、台東百姓第一優先。

最後發表的饒慶鈴強調會延續黃健庭五星縣政，也要為台東人解決交通、醫療資源不足、偏鄉教育缺乏等問題，並讓民眾在台東安居樂業。