高市綠營控藍營議長人選開賭場賣鴨霸酒 許崑源：無聊奧步

2018-11-14 11:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團今表示，國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚在岡山造勢晚會上，可能宣佈由議員許崑源、陸淑美搭檔競選下屆高市議會正副議長；綠營質疑許崑源、陸淑美是民間團體評鑑議會疏於問政前兩名，許崑源又開過賭場跟販售鴨霸酒，果然跟韓國瑜的賭場政見很吻合，呼籲選民睜大眼睛，別讓議會改革走回頭路。

許崑源對此回應「有夠無聊」﹗並痛批民進黨選舉只會搞奧步，他同時否認開賭場、賣酒等指控，建議民進黨選舉應走正途；許崑源進一步強調，選舉都還沒完就在講正副議長？一切要等選完才知道。

民進黨團今由議長康裕成、副議長蔡昌達領軍，指出今晚韓國瑜造勢晚會大進場內容有個雙龍抱珠主題，雙龍其中一條是韓國瑜、王金平，另一條為許崑源跟陸淑美，兩人就是下屆藍營高市議會正副議長搭檔。

綠營爆料，許、陸兩人4年議員表現，在高督盟評價嚴重疏於問政，兩人就是議會放牛班前兩名，剛好與韓國瑜在立委任內表現一致。

綠營進一步指出，韓國瑜開賭場的政見，其實許崑源早就做過，在吳敦義擔任市長時期，許崑源就曾公然設賭場，輸贏動輒幾百萬元，擔任議長時還賣過鴨霸牌威士忌，地方傳聞是兄弟茶升格為兄弟酒。

綠營強調高市議會在民進黨多數、康裕成擔任議長後，持續推動各項改革，讓議會更清廉、有效率，呼籲鄉親放大眼睛，別讓議會改革走回頭路。

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