糗大！中國APEC買報紙宣傳 習照片誤植中華民國提供

總統蔡英文以「中華台北」經濟領袖身分登上今日「國民報」(記者黃佩君攝)

2018-11-14 11:30

〔記者黃佩君/巴紐莫斯比港報導〕APEC(亞太經合會)在巴布亞紐幾內亞莫斯比港(Port Moresby)舉行,由於中國國家主席習近平也將出席,中國在巴紐主要兩大報紙連日大買整版廣告,美國也不甘示弱,今天也買整版廣告抗衡。但中國買廣告卻買出烏龍,巴紐最大報紙「國民報」(The National)今天以頭版報導習近平訪巴紐,但照片圖說卻誤植成我大使館(Republic of China)提供。

APEC在巴紐首都舉行,中國過去一帶一路已劍指巴紐,本次也提供高達千萬美元貸款協助巴紐舉辦APEC;而習近平也將高調參加領袖峰會,中國不停大肆宣傳,意圖把APEC變成中國「主場」。

不過除澳洲不甘示弱,出面提供維安軍力及3艘郵輪作為會議場地外,其他20個會員體也紛紛表達意見,巴紐本地媒體也出現「中美」大戰。中國大使館已連日在巴紐兩大主要報紙「國民報」(The National)及「信使報」(Post Courier)購買廣告,13日「信使報」已登出中國外交部副部長張軍給巴紐的信,題為「開放亞太的共同未來」。

今天兩報也均也登出習給巴紐民眾的信,題為「為中國與亞太島國之間的關係揚起新帆」,而「國民報」也以頭版登出習近平明將抵達巴紐,「中國承諾更強的連帶」,副標表示習近平在赴巴紐前夕闡述「友誼計畫」。

不過中國使館買廣告卻買出烏龍,「國民報」頭版習近平照片圖說,卻誤植為「中華民國」大使館提供(Picture courtesy of Embassy of the Republic of China ),將習誤植成中華民國總統。

此外,我總統蔡英文也以「中華台北」經濟領袖身分登上今日「國民報」,該報介紹與會21國領袖代表,雖我方派前台積電董事長張忠謀出席,但「國民報」仍表示蔡是出席領袖。

而中國高調作風也引發當地媒體「中美大戰」,美國今天也不甘示弱購買整版廣告抗衡,但並未如中國一般高調寫長信;而台灣也在今天購買半版廣告,以「台灣」而非中華台北為名稱,指出台灣將是創新成長的夥伴,宣導台灣在半導體、五加二產業及綠能的成績。