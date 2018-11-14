糗大！中國APEC買報紙宣傳 習照片誤植中華民國提供

總統蔡英文以「中華台北」經濟領袖身分登上今日「國民報」（記者黃佩君攝）

2018-11-14 11:30

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕APEC（亞太經合會）在巴布亞紐幾內亞莫斯比港（Port Moresby）舉行，由於中國國家主席習近平也將出席，中國在巴紐主要兩大報紙連日大買整版廣告，美國也不甘示弱，今天也買整版廣告抗衡。但中國買廣告卻買出烏龍，巴紐最大報紙「國民報」（The National）今天以頭版報導習近平訪巴紐，但照片圖說卻誤植成我大使館（Republic of China）提供。

APEC在巴紐首都舉行，中國過去一帶一路已劍指巴紐，本次也提供高達千萬美元貸款協助巴紐舉辦APEC；而習近平也將高調參加領袖峰會，中國不停大肆宣傳，意圖把APEC變成中國「主場」。

不過除澳洲不甘示弱，出面提供維安軍力及3艘郵輪作為會議場地外，其他20個會員體也紛紛表達意見，巴紐本地媒體也出現「中美」大戰。中國大使館已連日在巴紐兩大主要報紙「國民報」（The National）及「信使報」（Post Courier）購買廣告，13日「信使報」已登出中國外交部副部長張軍給巴紐的信，題為「開放亞太的共同未來」。

今天兩報也均也登出習給巴紐民眾的信，題為「為中國與亞太島國之間的關係揚起新帆」，而「國民報」也以頭版登出習近平明將抵達巴紐，「中國承諾更強的連帶」，副標表示習近平在赴巴紐前夕闡述「友誼計畫」。

不過中國使館買廣告卻買出烏龍，「國民報」頭版習近平照片圖說，卻誤植為「中華民國」大使館提供（Picture courtesy of Embassy of the Republic of China ），將習誤植成中華民國總統。

此外，我總統蔡英文也以「中華台北」經濟領袖身分登上今日「國民報」，該報介紹與會21國領袖代表，雖我方派前台積電董事長張忠謀出席，但「國民報」仍表示蔡是出席領袖。

而中國高調作風也引發當地媒體「中美大戰」，美國今天也不甘示弱購買整版廣告抗衡，但並未如中國一般高調寫長信；而台灣也在今天購買半版廣告，以「台灣」而非中華台北為名稱，指出台灣將是創新成長的夥伴，宣導台灣在半導體、五加二產業及綠能的成績。