糗大！中國APEC買報紙宣傳 習照片誤植中華民國提供

總統蔡英文以「中華台北」經濟領袖身分登上今日「國民報」（記者黃佩君攝）

2018-11-14 11:30

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕APEC（亞太經合會）在巴布亞紐幾內亞莫斯比港（Port Moresby）舉行，由於中國國家主席習近平也將出席，中國在巴紐主要兩大報紙連日大買整版廣告，美國也不甘示弱，今天也買整版廣告抗衡。但中國買廣告卻買出烏龍，巴紐最大報紙「國民報」（The National）今天以頭版報導習近平訪巴紐，但照片圖說卻誤植成我大使館（Republic of China）提供。

APEC在巴紐首都舉行，中國過去一帶一路已劍指巴紐，本次也提供高達千萬美元貸款協助巴紐舉辦APEC；而習近平也將高調參加領袖峰會，中國不停大肆宣傳，意圖把APEC變成中國「主場」。

不過除澳洲不甘示弱，出面提供維安軍力及3艘郵輪作為會議場地外，其他20個會員體也紛紛表達意見，巴紐本地媒體也出現「中美」大戰。中國大使館已連日在巴紐兩大主要報紙「國民報」（The National）及「信使報」（Post Courier）購買廣告，13日「信使報」已登出中國外交部副部長張軍給巴紐的信，題為「開放亞太的共同未來」。

今天兩報也均也登出習給巴紐民眾的信，題為「為中國與亞太島國之間的關係揚起新帆」，而「國民報」也以頭版登出習近平明將抵達巴紐，「中國承諾更強的連帶」，副標表示習近平在赴巴紐前夕闡述「友誼計畫」。

不過中國使館買廣告卻買出烏龍，「國民報」頭版習近平照片圖說，卻誤植為「中華民國」大使館提供（Picture courtesy of Embassy of the Republic of China ），將習誤植成中華民國總統。

此外，我總統蔡英文也以「中華台北」經濟領袖身分登上今日「國民報」，該報介紹與會21國領袖代表，雖我方派前台積電董事長張忠謀出席，但「國民報」仍表示蔡是出席領袖。

而中國高調作風也引發當地媒體「中美大戰」，美國今天也不甘示弱購買整版廣告抗衡，但並未如中國一般高調寫長信；而台灣也在今天購買半版廣告，以「台灣」而非中華台北為名稱，指出台灣將是創新成長的夥伴，宣導台灣在半導體、五加二產業及綠能的成績。

  • 今日「國民報」頭版習近平照片圖說，誤植為「中華民國」大使館提供（Picture courtesy of Embassy of the Republic of China ）。（記者黃佩君攝）

    今日「國民報」頭版習近平照片圖說，誤植為「中華民國」大使館提供（Picture courtesy of Embassy of the Republic of China ）。（記者黃佩君攝）

  • 「國民報」頭版習近平照片圖說，卻誤植為「中華民國」大使館提供，圖為放大圖。（記者黃佩君攝）

    「國民報」頭版習近平照片圖說，卻誤植為「中華民國」大使館提供，圖為放大圖。（記者黃佩君攝）

  • 中國高調作風也引發當地媒體「中美大戰」，美國今天也不甘示弱購買整版廣告抗衡。（記者黃佩君攝）

    中國高調作風也引發當地媒體「中美大戰」，美國今天也不甘示弱購買整版廣告抗衡。（記者黃佩君攝）

  • 台灣今也在巴紐當地報紙購買半版廣告宣傳將是將是創新成長的夥伴。（記者黃佩君攝）

    台灣今也在巴紐當地報紙購買半版廣告宣傳將是將是創新成長的夥伴。（記者黃佩君攝）

  • 中國APEC買報紙大宣傳，卻搞烏龍把習變成台灣總統（資料照）

    中國APEC買報紙大宣傳，卻搞烏龍把習變成台灣總統（資料照）