姚文智媽媽不捨兒被罵 柯媽：那怎罵我兒子是潑猴？

柯媽何瑞英強調是姚文智先罵柯文哲是潑猴，自己也沉默很久，再不回嘴是「讓你吃我夠夠」。（資料照）

2018-11-14 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕在台北市長候選人電視辯論會中，民進黨候選人姚文智提及市長柯文哲的母親罵自己「沒路用、沒學問」，稱媽媽氣到「關在陰暗客廳裡面」。而對此，柯文哲媽媽何瑞英做出新回應，強調是姚文智先罵柯文哲是潑猴，自己也沉默很久，再不回嘴是「讓你吃我夠夠」。

據《三立新聞》報導，姚文智的媽媽9日曾對鏡頭表示：「為人民做事，人家那些名嘴都在那邊罵，抹黑啊，什麼的」，更哽咽反問：「聽了會不會心疼」。

而柯媽今（14）日接受媒體訪問則表示，昨天媒體就問她，姚文智說你兒子是潑猴，我想說潑猴也沒關係，只要認真會做事也沒關係。「又說要柯文哲來辯論，柯文哲說那時沒空，他8日才請假，8號之後再辯論，那時比較有空」、「你上班的時候還要忙辯論，很不容易耶」、「只慢幾天而已，就罵我們柯文哲是沒念書、耍賴」。

柯媽繼續表示：「你罵我兒子是動物，猴子嘛，猴子不是動物嗎？潑猴不是動物嗎？你怎麼可以這樣罵我們，我們被你罵這麼多年都嘛惦惦（沉默），所以我心裡是想說，如果我沒給他應（反擊）一下，是讓他吃我夠夠。」