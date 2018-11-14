抗議如影隨形爆陰謀論 柯P：現在講敬老金沒用

2018-11-14 11:40

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲近期積極走訪各市場、夜市拜票，卻走到哪都有人抗議重陽敬老金停發，日前於萬華區艋舺公園抗議的民眾，事後竟向市政顧問蔡壁如致歉，遭媒體影射為，刻意安排的哀兵策略。蔡壁如上午出面否認後，柯文哲也說，「重陽敬老金現在講沒有用，他一定不爽的，要等到4、5年後台北市老人福利系統完整，相對於其他縣市卻沒有，那時候大家才會覺得還不錯，在那之前被他罵就算了。」

柯文哲日前赴龍山寺參拜時，有艋舺公園民眾打算率眾抗議，柯文哲取消重陽敬老金一事，由蔡壁如出面協調，也使得當晚出現數十名老人、遊民包圍蔡壁如抗議的畫面，卻有被媒體目擊，其中一名抗議民眾，事後折返向蔡道歉稱「歹勢啦！是工作」。

柯文哲從昨天走訪東三水街市場，到今天上午連走景美市場、木新市場時，也同樣各出現至少一名抗議人士，甚至惡言相向，要求柯文哲恢復敬老金。

面對抗議場面遭疑有內情？柯文哲表示，台灣還是一個民主自由多元開放的地方，有人抗議很正常，去外面完全沒有人抗議才是怪事，對他來說這很正常，如果要講的話，重陽敬老金現在多講也沒用，就像3年前推出的路邊停車收費時大家都罵，但現在有信心公投也會過，因為有這個才有辦法去做鄰里交通改善計畫，第一年就讓車禍傷亡下降47％，第三年更下降到60％，讓台北市在去年是50年來車禍傷亡數最少的一年。

蔡壁如也澄清，萬華那個時候，有20、30位老人家來問敬老金的問題，其中一位後來就來拍她肩膀，跟她說「歹勢」，但她並不認識這位老人，也不知道這位老人的「歹勢」是什麼意思，還是把他當作個案來處理。

蔡壁如說，不要這樣想（陰謀論），應該單純去想成，可能是這位老人來抗爭，還聚眾這麼多人來圍堵，也許只是個人覺得歹勢。至於是否為刻意安排？蔡表示，這個她不知道該怎麼回答，敬老金就是會有一些抗議，但不要做過多的聯想。

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