游錫堃籲選民給宜蘭機會 陳歐珀再邀林姿妙辯論

前行政院長游錫堃說，宜蘭人可以不給民進黨機會，但應該給宜蘭一個機會。（記者林敬倫攝）

2018-11-14 11:30

［記者林敬倫／宜蘭報導］競選活動起跑，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀今從故鄉員山鄉出發掃街；前行政院長游錫堃則說，宜蘭人可以不給民進黨機會，但應該給宜蘭一個機會，陳歐珀懂得怎麼擬辦公文，能力比對手強太多；陳歐珀表示，林姿妙未參加12鄉鎮傳統政見發表會，是不負責任的做法，林應該參與，把政見說清楚，他更期待林姿妙出面辯論。

林姿妙競選總部回應，政策白皮書在登記那天就已公布，政見民眾已經很了解，每個候選人對競選行程都有自己的規劃，未來僅會再透過電視政見會，把政策說明得更清楚，總部也再度重申，如果民進黨不停止抹黑與負面選舉，林姿妙拒絕任何形式的辯論。

陳歐珀今天上午，在員山鄉大三鬮慈惠寺，與前宜蘭縣長劉守成、農委會主委林聰賢及宜蘭縣代理縣長陳金德等人一同參拜後，隨即展開掃街拜票，全程高喊「陳歐珀凍蒜！」「民進黨加油！」等口號。

陳歐珀指出，從小在員山鄉長大，對這片土地有很深的感情，「顧好宜蘭」是他從政最大的信念，過去很多民主前輩，堅持「清廉、勤政及愛鄉土」的價值，他當選縣長後，會堅持「三不三要」，三不是不接受賄賂、不炒地皮及不與財團掛勾。

陳歐珀說，三要則是陽大醫院2期要擴建、鐵路高架要動工及運動產業要推動，未來的縣政，好的他會繼續延續，不好的他會改進與檢討，他受訪時指出，任何縣長候選人都要面對各種事務，林姿妙在登記提名時，就圈選不參與傳統政見會，是不負責任的行為，他呼籲林姿妙參與傳統政見會，更期待林能夠出面辯論。

「宜蘭縣民可以不給民進黨機會，但要給宜蘭一個機會！」游錫堃說，什麼人可以帶領宜縣往前進步，高下立判，唯有選對人，宜蘭才有未來，陳歐珀與對手相比，真的強太多，陳歐珀碩士畢業、高考及格，當過鄉長、省議員，歷練完整。

游錫堃說，至少在擬辦公文部分，陳歐珀會懂得擬辦，不會看不懂公文，陳歐珀當林務課長，對縣內林地很了解，知道哪裡有礦區，要採礦也很容易，但陳歐珀不採礦，20幾年來，沒聽過陳歐珀收過紅包或違法的政治獻金，甚至有貪腐的事，陳歐珀各方面條件很好，縣民應該給宜蘭的未來一個機會。