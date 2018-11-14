斥柯文哲將妻當操作棄保工具 姚文智：手段陰狠、替陳不捨

2018-11-14 11:12

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書發文談選戰心路歷程，但文末卻迸出一句「沒有人需要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇」，外界解讀這番話是說給民進黨台北市長候選人姚文智聽的，甚至有撩撥淺綠選票的企圖。姚文智今天說，此文必定是柯的主意，將太太當作操作「棄保」的工具，手段陰狠，令他毛骨悚然，自己絕不會要家人做這種事。

談到陳佩琪發文一事，姚文智今天上午受訪表示，個人不相信這篇文章是陳寫的，不是她個人意見，背後一定是柯文哲透過他太太操作「棄保」，把太太當成政治操作工具，寫出這段文字，當然沒指涉誰，但政治算計搞成這樣，有點毛骨悚然，「姚文智絕對不會把自己的太太拿來操作這種政治算計」。

姚文智說，此文刻意用一種溫暖的方式，包藏赤裸裸的政治操作，台灣選舉真的要把自己家人搞成這樣嗎？強調自己絕對不會把家人、太太當成政治工具。

對於柯文哲喊出告急，姚文智說，選舉有各自的操作，替陳感到不捨，選舉選到這樣，手段非常陰狠，這是埋藏在太太溫暖的文字中的陰狠謀略。

談到柯文哲選情告急，昨柯幕僚影射抗議民眾是對手陣營派來，姚文智說，到處都是抗議他的人，多少人反對他砍掉重陽敬老金，像這樣的抗議情形司空見慣，柯就是請太太操作棄保、請幕僚栽贓給其他團隊，「所以說柯是柯liar，liar就是liar。」