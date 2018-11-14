南投又查獲現金賄選案 顯示代表每票行情1000元

2018-11-14 11:04

〔記者謝介裕／南投報導〕現金買票賄選案一樁﹗

南投縣繼中寮、國姓、仁愛之後，南投地檢署又接獲水里鄉某鄉民代表候選人之廖姓女樁腳，涉嫌以現金2000元的價碼，要求2位選民支持特定候選人，檢察官李英霆指揮南投縣警察局集集分局蒐證後，今傳喚涉嫌買票、賣票等相關人員到案，廖女除坦承涉案以外，也當場繳交賄款2000元，這也意味選戰進入倒數關鍵時刻，鄉鎮市民代表選舉已飆升到每票1000元的傳聞不假，目前正積極偵辦中。

檢方表示，迄今日止，檢方受理賄選的案件，簽分「偵案」共有26件、「他案」155件。