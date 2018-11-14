狂轟空污暴政 反空污公投發表會王鴻薇獨腳戲

國民黨反空污公投電視意見發表會，由國民黨台北市議員王鴻薇唱獨腳戲。（圖翻攝自公視畫面）

2018-11-14 10:57

〔記者李欣芳／台北報導〕由中選會舉辦的公投電視意見發表會，今天在公視登場，上午國民黨反空污公投案的意見發表會，在反方政府等機關代表低調缺席情況下，由正方代表國民黨台北市議員王鴻薇1人唱獨腳戲。

王鴻薇發言時質疑，民進黨政府不斷地強調空氣污染已有改善，但空污到底有無改善，全國民眾最清楚，她要請問為人父母，是否擔心自己的小孩得戴口罩出門？她說，當前全國老百姓所處的空污危機，已是國安危機，「我們還能容忍政府的空污暴政嗎？」。

由於反方代表缺席，王鴻薇歷經2輪發言，這場公投電視意見發表會僅歷時半個多小時就結束。王鴻薇表示，國民黨所提反空污公投案，是沒有政治目的與選舉考量的公投提案，籲請民眾支持，在11月24日投票日時，投下此案公投的同意票。

王鴻薇在發言時，還出示多張空污的圖片，包括台灣各地呈現的紫爆現象，以及高雄85大樓空污造成一片灰濛濛景象，她拿著85大樓圖片反諷說：「這是水墨畫嗎？」。

王鴻薇也質疑中選會拖延反空污公投案的成案審查，她說，相較於紀政所提東奧正名公投中選會審查期僅40多天，國民黨的3個公投案，包括反空污公投、反核食公投與反深澳電廠公投審查最久，反空污空投就審查長達90天，民生公投案竟然比政治公投案審查期間還久？