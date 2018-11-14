侯友宜、韓國瑜、盧秀燕 明台中合體造勢

2018-11-14 10:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離投票日倒數，選情更為緊張，國民黨台中市長候選人盧秀燕表示，她今晚在台中有造勢晚會，不會去高雄岡山，但明天（15日），將邀請高雄市長候選人韓國瑜及新北市長候選人侯友宜一起來召開」城市治理合作宣言計劃」記者，隨後3人將前往大甲鎮瀾宮拜拜，由於此為韓國瑜第2次到台中市，將可預料將會擠爆大甲鎮瀾宮。k

高雄市長韓國瑜今天在高雄舉行岡山之夜，網傳新北市長候選人侯友宜及台中市長盧秀燕候選人都會出席，三人會合體，但盧秀燕表示，今晚因為有「甲安埔大型聯合造勢活動」，因此今晚她無法到高雄與韓國瑜合體，但明天三人就會合體。

但是，盧秀燕在今天上午的反空污CF發表會宣佈，她與北神探侯友宜與南菜販韓國瑜3人明天（15日）將在盧秀燕位在大里競選總部共同舉行「城市治理合作宣言計劃」記者會。

隨後，3人將前往大甲鎮瀾宮拜拜，祈求國泰民安，選舉順利。

由於韓國瑜除了10月份到台中市參加6都第一次合體後，就沒有來過台中市，很多台中市的韓紛都希望韓國瑜能來，，競選總部一直接到國民黨支持者反映，而明天中女俠、北神探、南菜販將在台中市合體，而且又會一起到大甲鎮瀾宮拜拜，屆時將會有很多韓粉衝到大甲鎮瀾宮及競選總部看韓國瑜一眼。

盧秀燕競選總總幹事顏寬恒則表示，預計11點3人會到大甲鎮瀾宮，今晚他會宣佈。