為陳歐珀輔選 陳金德批林姿妙沒治理能力

2018-11-14 10:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德今前往員山鄉慈惠宮，為民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀輔選，他重砲批評國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙是史上最沒治理能力的縣長候選人，國民黨開了縣民很大的玩笑；農委會主委林聰賢也指出，宜縣不能選公文看不懂，講話也不會講的縣長，否則根本無法為宜縣爭取建設。

林姿妙競選總部回應，民進黨只會老調重提，沒什麼好回應，林姿妙的能力，縣民心裡都清楚，一定能做出最正確的選擇，反而是陳歐珀7年立委任內的成績，才需要受到縣民檢驗。

競選活動正式起跑，陳金德今與林聰賢、前行政院長游錫堃及前縣長劉守成等人，到員山鄉幫陳歐珀站台輔選；陳金德致詞時指出，這次地方大選，受到中國網軍介入，台灣人不能被這樣鴨霸的方式打敗，否則台灣將沒有前途、沒有自由，這次選舉面對這樣的情況，需要比往年更堅定。

「國民黨這次對宜蘭縣民開了很大的玩笑！」陳金德表示，林姿妙是史上最沒有治理能力的縣長候選人，國民黨竟然提名講話講不清楚，不會開會、看公文的人競選宜蘭縣長，實在是在打宜蘭人的嘴巴，且打得很大力。

陳金德說，如果讓國民黨提名的縣長候選人當縣長，宜蘭未來看得到是沒有進步，沒有建設，且只會沉淪與退步，為了對國民黨提名這種沒水準得候選人表示抗議，從今天開始，從陳歐珀的故鄉員山鄉出發，縣民要勇敢站出來，支持陳歐珀，當選宜蘭縣長，走向光榮宜蘭的建設目標。

林聰賢致詞時表示，宜蘭縣雪隧通車已經十幾年，這個時刻，需要縣民選擇有治理經驗與能力的縣長，來帶領宜蘭，進入這個轉型的關鍵時刻，縣民不能選一個只有人緣好的人當縣長，應該要由一個有能力的縣長，來帶領優秀的縣府團隊。

林聰賢表示，宜蘭縣財政困難，需要中央協助，從陳定南時代開始，縣府都可以做最好的計畫，去爭取中央建設，在這個關鍵時刻，絕對不能選擇一個公文看不懂，甚至連簡報也不會說的人當縣長，他呼籲縣民，一定要支持有經驗有能力的陳歐珀。